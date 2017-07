Regard : Pénurie de pain !

Le pain se fait rare dans nos quartiers. Nos « panses » observent, même depuis quelques temps, une pause involontaire, rendue obligatoire par une grève, à peine masquée des pétrins qui ont cessé de tourner. Les boulangers —vacances obligent— semblent entrer, en mode «hors-service» pour nous priver de notre « fruit préféré», au goût si spécial et si unique. Notre menu bat de l’aile, se montrant en cette période caniculaire maigre, sans consistance, persistent et signent tous ces amateurs de l’aliment incontestable du pauvre. C’est un fait. Nous payons encore une fois cher la période des congés, associée à la disparition des étals de la baguette. La pénurie revient pour toucher de nombreux quartiers d’ Alger en ce mois de juillet quand des fois il faut marcher plusieurs kilomètres pour se procurer son pain. Il faut faire, même de nos jours, des mains et des pieds pour ne point rentrer bredouille d’une « mission » qui s’avère souvent difficile à accomplir. Etrange paradoxe, le pain manque dans les boulangeries, mais certainement pas dans les marchés ou encore sur les trottoirs. D’ailleurs ce phénomène est récurrent chez- nous au point de n’étonner personne, même quand on voit des enfants s’adonner à ce commerce au grand jour, à l’heure de perturbations, en terme d’approvisionnement, visibles. Aujourd’hui, les longues files d’attente à l’entrée de plusieurs boulangeries ne peuvent passer inaperçues. Dur, dur l’été pour les Algériens contraints, bon gré mal gré, à revoir leur ratio de pain ou carrément s’en priver. En tout cas, une chose est sûre, la pénurie du pain est à même de faire revenir les consommateurs à de meilleurs sentiments, d’autant plus que le gaspillage de cet aliment de base ne cesse de prendre des proportions alarmantes, chez-nous.

Samia D.