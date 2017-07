Envenimations scorpioniques : le dard de la mort !

Un nourrisson de six mois a succombé à l’inoculation du venin du scorpion parmi les 424 personnes victimes de piqûres de scorpion, durant les cinq premiers mois de l’année courant, à travers la wilaya de Ghardaïa, a appris l’APS auprès de la direction locale de la Santé et de la population (DSP). Le cas du nourrisson a été enregistré dans la wilaya déléguée d’El-Menea où la victime, piquée accidentellement, l’a été à l’insu de ses parents et n’a pas été conduite vers un centre de santé à temps, a-t-on expliqué. La commune de Guerrara détient toujours le triste record des piqûres de scorpions avec 124 cas, suivie des communes de Ghardaïa (99), Métlili (58), El-Menea (41), Bounoura (40) et Berriane (29), révèlent les statistiques de la DSP de Ghardaïa.

L’envenimation par la piqûre du scorpion constitue la première cause des cas d’empoisonnement dans la wilaya de Ghardaïa, un état de fait qui a nécessité des campagnes de sensibilisation récurrentes pour lutter contre ce fléau qui endeuille chaque année des familles, particulièrement en période estivale, a souligné le DSP, Ameur Benaissa.

De bons réflexes peuvent sauver de nombreuses vies, estime M. Benaissa en insistant sur la nécessité de se rapprocher des structures de santé de proximité qui disposent d’antidote sérum (anti-scorpions) au plus tôt après la piqure mais aussi sur l’intensification de la lutte contre l’insalubrité pour faire face à ce phénomène fréquent en été. La problématique des piqûres de scorpions ne concerne pas uniquement le secteur de la santé, mais implique la conjugaison des efforts et la coordination entre les services d’hygiène et environnement en impliquant les communes et les acteurs de la société civile, a souligné le DSP.

Deux décès des suites d’envenimation dues aux scorpions avaient été enregistrés l’année dernière à Ghardaïa, sur 2.348 cas de piqures signalés, selon la même source.

