Intoxications alimentaires : Les risques de l’été

Douleurs abdominales, vomissements, diarrhées, fièvre et faiblesse... Ce sont les symptômes possibles d'une intoxication alimentaire, qui interviennent le plus souvent en été après avoir consommé un aliment contaminé par une bactérie, un virus ou un parasite.

Les risques d’intoxication alimentaire sont présents tout au long de l’année, mais durant la période estivale, ils deviennent plus importants. Les intoxications sont dues généralement à la chaleur qui favorise le développement des microbes, à la consommation d’aliments peu contrôlés par les estivants ou encore des repas collectifs que les personnes prennent lors de fêtes de mariage notamment. Il est également rapporté que la rupture de la chaîne de froid et le non-respect des règles d’hygiène dans la préparation des repas sont directement responsables de cette intoxication favorisée, par ailleurs, par une chaleur propice à la prolifération bactérienne.

Selon un rapport soumis récemment par la direction de la santé à la wilaya d’Alger, trois cent quarante-cinq cas d’intoxication alimentaire ont été enregistrés durant le premier semestre de l’année en cours.

Les chiffres font état de 10 intoxications alimentaires dont certaines collectives durant cette période ayant affecté 345 personnes, a indiqué le représentant de la direction du commerce de la wilaya d’Alger. Dans une déclaration à l’APS, El Ayachi Dehar a fait savoir que le rapport parvenu à ses services a permis de dégager les responsabilités, ajoutant que la Direction a pris les mesures nécessaires pour rédiger des procès-verbaux officiels.

Le même responsable a précisé que la plupart de ces cas d’intoxication alimentaire enregistrés, durant la dite période, ont eu lieu au niveau des restaurants, résidences universitaires et de fast-food. Il a fait savoir que le plus grand nombre des cas a été enregistré durant le mois d’avril dernier avec 234 cas au niveau de résidences universitaires et 48 cas d’intoxications collectives au niveau d’un fast-food à Ouled Fayet. Le rapport de la direction de la santé de la wilaya d’Alger prévient sur l’origine de ces intoxications alimentaires, notamment le non-respect de la chaine de froid pour les produits périssables surtout les dérivés du lait (yaourt, fromage...), les viandes et leurs dérivés dont la viande hachée, le cachir et le poulet, ainsi que la pâtisserie (les gâteaux et les œufs exposés directement au soleil), a indiqué M. Dehar.

Ce représentant a ajouté que la plus grande appréhension est l’intoxication alimentaire lors de fêtes de mariage ou autres cérémonies, qu’elles soient organisées chez soi ou dans des salles privées surtout en période de grosse chaleur. Il met spécialement en garde les organisateurs de ces fêtes familiales et cérémonies collectives contre les conséquences du non-respect des normes d’hygiène dans les cuisines et de conservation des viandes rouges et blanches.



Sensibilisation et prévention



Le responsable a reconnu que ses services « ne sont pas en mesure de contrôler les salles des fêtes car il s’agit d’espaces familiaux privées».

Les agents de contrôle relevant de la direction intensifient tout au long de l’été les contrôles des différents espaces de vente de nourriture, notamment les vendeurs de glaces pour le respect des normes d’hygiène afin de préserver la santé publique.

Bien qu’il existe 13 inspections relevant de la direction du commerce au niveau de chaque circonscription administrative, les citoyens n’ont pas encore la culture du signalement des manquements aux normes de d’hygiène alimentaire.

En mai dernier une campagne nationale de sensibilisation et de prévention des intoxications alimentaires destinée à l'ensemble des partenaires économiques et des consommateurs a été organisée par le ministère du Commerce en coordination avec les associations de protection du consommateur. Cette campagne qui s’est étalée sur la semaine s’est articulée autour de l'obligation de séparer les viandes importées des locaux sur les étalages de manière apparente, respecter les consignes de conservation notamment la congélation ; lutter contre l'exposition et la vente des produits alimentaires sur la voie publique et observer les bonnes pratiques d'hygiène.

Il faut dire que les mots-clé dans ce genre de situations demeurent la sensibilisation et la prévention : des mesures à tous les stades de la chaîne alimentaire, depuis la production jusqu'à la transformation, la fabrication et la préparation des aliments. D’ailleurs le ministère du Commence ne cesse d’évoquer et de rendre public les diverses précautions à prendre pour éviter toute contamination des aliments et donc assurer leur salubrité

En dépit des efforts importants fournis et de nouvelles dispositions et mécanismes mis en place par le ministère du Commerce, les consommateurs doivent vérifier la nature des aliments et la façon dont ils ont été préparés et conservés. Les fast-foods, les pizzerias, et les glaciers sont les commerces les plus touchés.

En effet le risque est encore plus important à leur niveau dont une grande majorité ne répond pas aux normes d'hygiène. Raison pour laquelle les vendeurs de glaces, les pizzerias et les fast-foods dûment autorisés à exercer leur activité doivent se soumettre au contrôle systématique de la direction du contrôle et des prix ; ces commerces offrant souvent des aliments de piètre qualité et le consommateur paie les pots cassés.

Cela dit, penser aux vacances durant la saison estivale ne devrait pas empêcher les gens d’être vigilants pour éviter le spectre des intoxications alimentaires qui resurgit avec l'arrivée des grandes chaleurs.

S. Sofi