Peinture : «Delirium» jusqu'au 3 août à Alger

Une exposition collective réunissant les œuvres de quatre jeunes artistes contemporains, allant de la peinture à la miniature en passant par le graphisme et le dessin, a été inaugurée samedi à la galerie d'art «Seen Art Galery». Intitulée «Delirium», cette exposition regroupe les artistes Nesach, Ser Das, Panchow et Bold, déjà très connus sur la toile, et qui proposent au public des œuvres contemporaines majoritairement inspirées de la société algérienne avec un regard souvent décalé. L'artiste peintre Ser Das, Fares Yessad de son vrai nom, expose une série d'œuvres riches en symboles basées sur les contradictions sociales et arborant généralement un masque comme «déguisement social» dans des toiles comme «Ahfedh El Mim» (Garde le silence), «L'alliance» ou encore «Tora» (amour). Réalisées à l'acrylique sur toile, toutes les œuvres de l'artiste soignent les traits et le détail jusqu’à se rapprocher du dessin sur ordinateur et de l'impression numérique. Né en 1987, Ser Das, sculpteur de formation, est diplômé de l'Ecole supérieure des Beaux-arts d'Alger (Esba) en 2010 et a participé aux événements «Picturie générale lll» et «El Medred». Portant un regard plus sévère sur la société et ses contradictions, El Panchow, Chafik Hamadi, expose une série de dessins à l'encre de Chine caricaturant l'addiction aux réseaux sociaux, les modes vestimentaires ou encore l'extrémisme religieux dans des œuvres «Instadict» «El Cor-beau» ou encore «Boulegya». Diplômé de l'Esba en 2016, El Panchow avait fondé le collectif «Likip» pour le street-art en 2012 et participé au Festival Artifariti» en soutien à la cause Sahraouie, à l'Open Art World à Cuba et aux événements «Picturie générale lll» et «El Medred». Infographe et maquettiste, Abdelghani Hidouche, plus connu sous son nom d'artiste «Bold», expose des œuvres de miniature contemporaine avec des influences de symboles maghrébins et africains et de Street Art. Proposant des œuvres inspirées du Doodle Art, Nesrine Achour, Nesach, explore une palette très riche pour reproduire sur plusieurs toiles le même concept décliné sur plusieurs formats et plusieurs thèmes de couleurs intitulés «Focus», «Attraction» ou encore «Kaléidoodlestique». L’exposition «Delirium» se poursuit à la galerie «Seen Art» jusqu'au 3 août. (APS)