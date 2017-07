Exposition de peinture de Mohamed Meliani : Symbiose

L'artiste plasticien Mohamed Meliani expose jusqu'au 03 août à la galerie Aicha-Haddad, à Alger, une série de tableaux où la nature et le sourire font l'osmose du sel de la vie pour espérer trouver le bonheur. Intitulée «Hommage à ma mère, nature et sourire», l'artiste a réussi à mettre en symbiose ces trois éléments majeurs via un style figuratif l'artiste. Il a fait la jonction entre les liens intimes et discrets, entre le sourire et la nature avec notamment un vibrant hommage à la maman, la génitrice de nature et source de nature à travers une dizaine de tableaux au style figuratif. Il a choisi une panoplie de couleurs chatoyantes pour répondre à la thématique gaie de l'exposition qui dégage amour et sérénité. Organisée par l’établissement Arts et culture de la wilaya d'Alger, l'exposition invite le visiteur à faire halte et de ne penser à rien, l'espace d'une minute, afin de profiter des paysages naturels auxquels il a donné vie dans des toiles grand format. Dame nature est au panthéon de l'œuvre de Mohamed Meliani à laquelle il rend hommage de la meilleure des façons. On y trouve des toiles dédiées à la mère, aux marais, aux rivières, aux pleines et aux palmiers dans un festival de couleurs choisies judicieusement. L'artiste fait dans la poésie du moment où il a rendu hommage à la mère nature ainsi qu'à la femme à travers plusieurs portraits de femmes algériennes qui ont embelli la diversité de cette exposition estivale. L'œuvre urbaine est également présente dans l'œuvre de Mohamed Meliani à travers des palais en arc style arabo mauresque, l'homme bleu des touaregs trouve place également dans ses toiles. bref, une invitation à découvrir la diversité de la culture algérienne dans ses différents aspects. Né à Alger en 1965, Mohamed Meliani a fait l’école des Beaux-arts entre 1983 et 1987. Il a exposé un peu partout en Algérie et dans d'autres villes du monde pour témoigner d'un art algérien authentique, millénaire aux diverses richesses symboliques et culturelles et ouvert à d'autres tendances artistiques mondiales.

Kader Bentounés