Stade de Tizi-Ouzou : 20 milliards DA pour son achèvement

Une enveloppe de 20 milliards de DA est nécessaire pour l'achèvement des travaux de réalisation du nouveau stade de 50 000 places couvertes de la Wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris du directeur local de la Jeunesse et des sports (DJS), Abderrahmane Iltache. Lors d'une réunion de travail convoquée par le président de l'Assemblée populaire de wilaya, Mohamed Msela, et ayant regroupé les représentants de l'entreprise turque en charge du projet et du bureau d'étude, M. Iltache a souligné l'urgence de dégager, dans un premier temps, une tranche de 10 milliards de DA.

«Cette première tranche du reste à payer permettra de couvrir les situations financières de l'entreprise Turque Mapa Insaat qui n'ont pas été réglées depuis novembre 2016», a indiqué le DJS. «Pour faire face à cette contrainte liée à la conjoncture économique exceptionnelle que vit l'Algérie, la DJS a décidé de consacrer la totalité de la somme accordée, soit 1,5 milliard de DA, à ce projet de stade même si ce montant reste insignifiant comparativement aux besoins financiers exprimés», a-t-il observé. Lors de cette rencontre, tenue mercredi en marge d'une visite de travail organisée par l'executif de l'APW pour examiner les contraintes ayant retardé le parachèvement des travaux du premier stade de football couvert de l'Algérie, le représentant de Mapa Insaat a regretté le «blocage d'un total de 175 containers d'équipements d'une valeur de 5 milliards de DA destinés pour ce projet au niveau du port et ce faute de paiement.» En outre ce même responsable a signalé que son entreprise à fait récemment l'objet d'un redressement fiscal de la part de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS). Cette dernière, a-t-il ajouté, «a bloqué un montant de 40 millions de DA destinés à payer les travailleurs turcs qui menacent de recourir à un arrêt de travail à compter de dimanche prochain.» Ce même responsable a sollicité le DJS et le Président de l'APW afin d'intervenir auprès des autorités compétentes pour débloquer cette situation et notamment pour obtenir un échéancier de payement auprès de la CNAS. M. Msela a indiqué que l'APW saisira par courrier le PDG de la CNAS pour la mise en place d'un échéancier de payement au profit de l'entreprise Turque. De son côté le DJS indiqué que la Wilaya a également saisie la CNAS et le Premier ministère sur ces contraintes financières qui risquent de retarder la réception du projet. Mapa Insaat a indiqué, à propos de la réception de ce projet, que si la contrainte financière est levée le complexe sportif comprenant un stade de football de 50 000 places couvertes, un stade d'athlétisme, un terrain de répliques et d'autres infrastructures dépendantes, sera livré dans sa totalité dans un délai de 7 mois.