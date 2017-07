Championnat du monde de Handball U21, Ce soir à 20h00 à la salle Harcha : Les verts débutent face au Maroc

L’Algérie abritera du 18 au 30 juillet le championnat du monde de Handball U21, une première pour notre pays.

Vingt quatre sélections nationales, reparties en quatre groupes de six équipes, prendront part à cette 21e édition. Les Verts conduits par la légende du handball algérien, Rabah Gherbi, évolueront dans le groupe « D », en compagnie de la Croatie, grand favori de ce tournoi, la redoutable formation de l’Islande, l’Argentine, vice-championne du dernier tournoi Panaméricain, du Maroc et de l’Arabie Saoudite. Toutes les rencontres de cette compétition auront lieu à la salle Harcha-Hacene et à la Coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf, sous le coup d’importants travaux de réfection. Six autres salles, rénovées elles aussi, ont été retenues pour les entraînements des différentes sélections. Pour rappel, l’entrée dans les salles de compétition est gratuite.

Le «sept national» débutera le tournoi aujourd’hui face au Maroc. Une sélection que les Verts ont largement dominé lors de la dernière coupe d’Afrique des nations

(39-22). Les protégés du coach Gherbi, dont l’objectif premier et de passer au second tour de ce championnat du monde, disputeront toutes leurs rencontres à 20h00 à la salle Harcha. « Le moment de vérité est arrivé.

À présent, il va falloir se concentrer sur la compétition et montrer de quoi on est capable. Par rapport aux grandes équipes, nous avons entamé la préparation un peu en retard. Cela dit, notre participation au tournoi des jeux la Solidarité islamique en Azerbaidja, en mai dernier, face à des sélections seniors, a été des plus bénéfiques. L’équipe a gagné en maturité, bien que beaucoup de personnes n’étaient pas favorables à la participation de notre jeune sélection à ce tournoi Seniors. Il faut savoir que pour cette catégorie des U21, nous n’avons pas de Championnat national. Les jeunes joueurs ont besoin de compétition. Par ailleurs, le dernier tournoi auquel nous avons pris part en Hongrie, a permis aux joueurs de gagner en confiance. Les résultats enregistrés et le rendement de l’équipe étaient satisfaisants. «Nous avons battu la Russie (25-24), qui nous a toujours dominé par le passé. Nous avons réalisé un match nul face à la Slovénie (24-24) et perdu face au pays organisateur (28-25).

Lors de ce tournoi de haut niveau, j’ai essayé de nouveaux systèmes de défense et donné plus de liberté aux deux ailiers. Nous avons aussi travaillé les différentes combinaisons permettant aux joueurs de tirer de loin », a déclaré l’entraîneur national, samedi à Harcha, l’issue du dernier match précompétitif face à la Hongrie (défaite 28-25), avant de poursuivre : « Je souhaite voir mon équipe monter en puissance au fur et à mesure qu’on avance dans la compétition. Notre objectif premier est de passer au second tour. Par la suite, on verra en fonction des adversaires qu’on aura. »

À noter que les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale. En prévision de ce rendez vous mondial, la sélection algérienne a effectué plusieurs regroupements à Alger, avant de se rendre en Serbie pour un stage de préparation ponctué par ces matchs amicaux face à la Serbie et la Slovénie. Les Verts ont par la suite pris part au tournoi de Baku avant de participer au tournoi des quatre nations en Hongrie.

Rédha M.

Composition des groupes :

Groupe A : Allemagne, Norvège, Iles Féroé, Hongrie, Corée du Sud, Chili

Groupe B : France, Danemark, Qatar, Egypte, Slovénie, Suède

Groupe C : Espagne, Tunisie, Macédoine, Brésil, Burkina Faso, Russie

Groupe D : Croatie, Islande,

Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Maroc



Programme des rencontres de l’EN

18 juillet : 1re journée à 20h00: Algérie-Maroc

19 juillet : 2e journée à 20h00: Argentine-Algérie

21 juillet : 3e journée à 20h00: Islande-Algérie

22 juillet : 4e journée à 20h00: Algérie-Croatie

24 juillet : 5e journée à 20h00: Algérie-Arabie Saoudite



Palmarès

1977 : ex-U.R.S.S.

1979 : ex-U.R.S.S.

1981 : ex-Yougoslavie

1983 : ex-U.R.S.S.

1985 : ex-U.R.S.S.

1987 : ex-Yougoslavie

1989 : ex-U.R.S.S.

1991 : ex-Yougoslavie

1993 : Egypte

1995 : Russie

1997 : Danemark

1999 : Danemark

2001 : Russie

2003 : Suède

2005 : Danemark

2007 : Suède

2009 : Allemagne

2011 : Allemagne

2013 : Suède

2015 : France

2017 : .......

Une première historique pour le Burkina Faso



Le Burkina Faso signera la première participation de son histoire à un Championnat du monde de handball, à l'occasion du Mondial-2017 des moins de 21 ans, prévu du 18 au 30 juillet à Alger. Les amoureux de la petite balle dans cette nation ouest-africaine d'un peu plus de 18 millions d'habitants retiendront longtemps le mardi 18 juillet, date d'entrée en lice de leur équipe face à la Tunisie à la salle Harcha-Hacène. Les Burkinabè n'ont jamais pris part à un tournoi de la Fédération internationale de handball (IHF) à n'importe quel niveau (seniors, juniors et jeunes en messieurs ou en dames), ce qui donne au Mondial d'Alger une grande importance pour eux. Le Burkina Faso a obtenu le droit de participation au Mondial-2017 grâce à la quatrième place de son équipe lors du Championnat d'Afrique juniors disputé à Bamako (Mali) du 11 au 18 septembre 2016. Après de sévères défaites devant la Tunisie (39-14), l'Egypte (34-23) et l'Algérie (23-15), une victoire face au pays hôte (20-14) et un nul contre les Marocains (30-30) avaient ouvert les portes du Mondial U-21 au Burkina Faso. «Nous avons un sentiment de fierté. C'est vraiment la première fois dans toutes les catégories que nous avons arraché la qualification à un Mondial. Venir à ce Championnat du monde nous permettra de découvrir le handball à un niveau vraiment élevé», s'est félicité Judicaël Simplice Somé, secrétaire général de la Fédération de handball du Burkina Faso (BFHF), dans des déclarations rapportées par le site de l'IHF. Lors du Mondial-2017, le Burkina Faso évoluera dans le groupe C avec l'Espagne, la Tunisie, la Macédoine, le Brésil et la Russie. «Nous sommes prêts à apprendre beaucoup, car je pense que notre plan d'organisation pour ce Championnat du monde sera différent de ce que nous faisons normalement. Nous sommes une fédération amateur. Cette compétition nous donne l'occasion d'échanger des idées avec les autres pays présents qui peuvent nous aider dans le développement du handball dans notre pays», souhaite-t-il. Les Burkinabè auront au menu un adversaire «familier» pour la 1ère journée en défiant la Tunisie. Après une journée de repos, ils enchaîneront avec la Macédoine, puis l'Espagne, 4e mondial en 2015 et le Brésil, avant de clore le premier tour contre la Russie. Malgré leur manque d'expérience sur la scène mondiale, la BFHF assure que les joueurs «se donneront toujours à 100%». «Tous les joueurs sont de jeunes talents et prêts à se battre pour le Burkina Faso, même si, techniquement et physiquement, il y a beaucoup à faire, a-t-il déclaré. Ils sont tous bénévoles pour cette équipe et tous amateurs, mais je sais que lorsqu'ils entendront le Ditanyè (hymne national du Burkina Faso) avant les matchs, il y aura beaucoup d'émotion.» La sélection du Burkina Faso est principalement composée de joueurs évoluant chez les deux clubs basés à Ouagadougou : l'AS Sonabel et l'Union sportive de Ouagadougou (USO). Le reste de l'équipe est formé de joueurs du Handball Club d'Ouhigouya (HBCO), du Racing Club de Bobo Dioulasso (RCB) et de l'US des Forces Armées (USFA). «Le handball dans mon pays est un sport amateur pas très connu du public. Nous comptons environ 500 licenciés dans tout le pays, affiliés dans des écoles et des clubs. Entraîneurs et athlètes, très passionnés, ne touchent aucune indemnité. Nous sommes la terre des «Hommes intègres», nous avons l'occasion de faire connaître notre pays dans le monde du handball et comme notre entraîneur dit toujours aux joueurs : «Profitez de votre discipline et de votre sérieux et ne regrettez pas quelque chose que vous auriez pu bien faire pour le bien de l'équipe», a conclu Judicaël Simplice Somé.