Coopération algéro-malienne : Nouvelles pistes de partenariat

Or, agro-business, énergie solaire… le Mali affiche ses ambitions et souhaite renforcer ses échanges avec l’Algérie en impulsant une nouvelle dynamique à la coopération économique. Lors d’une journée d’information sur l’économie malienne, tenue hier à Alger par la Chambre algérienne du Commerce et d’industrie, Boubacar Biro Diallo, chargé d’affaires à l’ambassade du Mali, relève, de prime abord, l’importance pour les deux pays de connaître les opportunités d’investissements. Après avoir rappelé l’historique des relations et des échanges, ainsi que le rôle «prépondérant» joué par l’Algérie dans le règlement de la crise malienne, le même responsable déplore la situation des relations économiques «en deçà des attentes». Le Mali dispose, selon lui, d’atouts indéniables pour l’investissement, citant entre autres un environnement économique encourageant, un cadre réglementaire encourageant. Pour lui, les deux pays «doivent redoubler d’efforts pour exploiter leurs avantages comparatifs». De son côté, Drissa Dembélé, 2e Secrétaire à l’ambassade, passe au peigne fin les raisons d’investir au Mali ainsi que les performances réalisées jusque-là. 3e producteur d’or en Afrique avec une capacité de production de 50 tonnes/an, 2e exportateur des fruits et légumes durant les cinq dernières années, le Mali, ajoute l’orateur, a un Code d’investissement «parmi les plus attractifs sur le plan régional». Pour le développement de la coopération économique bilatérale, le représentant de l’ambassade malienne à Alger propose d’améliorer, en particulier, l’environnement juridique dans le domaine bancaire et le transfert d’argent, ainsi que la multiplication des actions de promotion économique et commerciale.

A cet effet, les deux responsables annoncent que l’Algérie sera l’invitée d’honneur de la Foire d’exposition internationale de Bamako qui se tiendra du 16 décembre 2017 au 2 janvier 2018. A propos des entraves bancaires, M. Diallo, répondant aux questions des journalistes, indique que le problème se pose du côté algérien. A ce sujet, Abderrahmane Hadef, président de la CCI Titteri (Médéa), précise que l’Algérie est obligée d’aller vers l’international.

D’où nécessité de disposer d’un système bancaire efficace. Et d’ajouter : «Un travail se fait pour que la réforme bancaire aboutisse à de meilleurs résultats». D’autre part, il souligne qu’il est grand temps de porter les relations économiques au niveau des relations politiques.

Fouad Irnatene