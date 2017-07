Dans la lucarne : Pourquoi le recrutement massif ?

Nos clubs, ces derniers temps, nous ont habitués à un comportement pour le moins singulier. Ils recrutent, en effet, tous azimut au point de dérouter n'importe quel spécialiste en méthodologie ou en planification judicieuse. Cela n'est pas vu dans aucun championnat du monde. Car un recrutement, faut-il le répéter, à un coût. Il n'est pas donc facile pour un président donné de sortir son carnet de chèques et commencer à acheter, comme bon lui semble, les joueurs qu'il aurait «ciblé» au préalable. Les grands clubs du monde pensent qu’un recrutement, c'est d'abord un investissement rentable. C'est-à-dire qu'avant de ramener une nouvelle «grosse pointure», ils doivent avant tout se «délester» de quelques joueurs qui ne rentrent pas dans les plans du club, mais aussi du staff technique. C'est ainsi qu'ils peuvent équilibrer, d'une certaine façon, entre «achat et vente» de joueurs. De plus, le club qui possède un vécu d'une centaine d'années ne va pas s'aventurer à recruter plus de 4 à 5 joueurs par saison. Tout se fait dans les règles de l'art en pensant parfaitement aux besoins du club sans «faire de folies». D'où le fait que ces clubs qui dominent sur le plan européen, mais même mondial, rentrent toujours dans leurs frais. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. On entend, çà et là, par le biais de la presse sportive, qu'un club donné avait ramené plus de dix joueurs tout en libérant quasiment le même nombre, surtout que la LFP les autorise à recruter jusqu'à 27 joueurs par club. Ce qui ne peut s'expliquer, c’est le fait qu'il ne répond à aucune logique. Comment voulez-vous qu'un club puisse réussir quelque chose de probant en changeant, à chaque nouvelle saison, ses joueurs ? Il est certain que c'est quasi impossible. Il ne peut aller de l’avant. Un technicien avait affirmé que si le championnat local avait vu son niveau baisser, c'est à cause des changements d'effectifs de nos clubs d'élite. La stabilité est en train de battre en brèche. C'est ce qui pénalise sérieusement notre «jeu à onze». On a beau parlé du développement du football national, mais face à cette situation qui a touché presque tous les clubs, on ne peut aller loin. Badou Zaki avait affirmé après avoir quitté notre pays «qu'en Algérie, les joueurs de talent sont très nombreux, mais ce qui ne marche pas, c'est au niveau de la gestion des clubs». Globalement, on peut souscrire à cette déclaration, mais… Toujours est-il, notre football est vraiment malade de cette «valse» presque cyclique de nos footballeurs qui a dépassé celle de nos techniciens. Dans cette trame de fond, tout développement de notre football devient pour le moins malaisé pour ne pas dire autre chose. L'attitude des présidents devient du coup «louche» du fait que cette politique du changement total ou à moitié des effectifs n'a rien donné de positif sur le plan des résultats techniques. La plupart de ces clubs jouent à chaque fin d'exercice la relégation. Et le plus souvent, ils se tirent d'affaire d'une manière «miraculeuse» grâce un peu à la clémence des autres clubs. Cette situation doit changer.

Hamid Gharbi