Ouled El Houma : Riche activité en milieu carcéral (Koléa)

Dans le cadre de la réinsertion des détenus par le sport. L’Association Ouled El Houma chargée des activités sportives et culturelles au profit des détenus en milieu carcéral organise le samedi 23/07/2017 en collaboration avec la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, Direction générale des sports du Ministère de la Jeunesse et des Sports et Sous le Patronage de Monsieur le Ministre de la Justice et Garde des sceaux un tournoi de foot baal de la fraternité et le coup d’envoi des Jeux Mini Olympiades (semi-marathon, basket, hand, jeux d’échecs, tennis de table) au sein de l’Etablissement Pénitentiaire de KOLEA



Programme Tournoi football :

Première rencontre :

Equipe de Détenus – Equipe de la Police

Deuxième rencontre :

Equipe des Détenus – Equipe des surveillants de l’Etablissement

Pénitentiaire de KOLEA.

Il est prévu le coup d’envoi des Jeux Mini Olympiades.

Durant le mois de Septembre, l’association Ouled El-Houma compte organiser la 10e Edition de la Coupe d’Algérie de football à l’Etablissement Pénitentiaire de Boussaâda.