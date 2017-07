Le Président Bouteflika procède à un mouvement dans le corps des secrétaires généraux des wilayas

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé hier à un mouvement dans le corps des secrétaires généraux des wilayas et des circonscriptions administratives, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Ce mouvement a touché 25 secrétaires généraux de wilayas et 4 secrétaires généraux de circonscriptions administratives.



A ce titre, sont nommés en qualité de secrétaire général de wilaya, Mesdames et Messieurs :

1. Meziane Nassiba, secrétaire général de la wilaya de Chlef

2. Bechelaoui Youcef, secrétaire général de la wilaya de Batna

3. Mezhoud Toufik, secrétaire général de la wilaya de Bejaïa

4. Mokhbi Mohamed, secrétaire général de la wilaya de Béchar

5. Aït Ahcen Rabah, secrétaire général de la wilaya de Blida

6. Mohamedi Farid, secrétaire général de la wilaya de Tamanrasset

7. Benamar Mohamed, secrétaire général de la wilaya d’Alger

8. Bouzegza Lounès, secrétaire général de la wilaya de Sétif

9. Lakhal Ayat Abdessalem, secrétaire général de la wilaya de Skikda

10. Bradai Abdelkader, secrétaire général de la wilaya de Sidi Bel-Abbès

11. Abla Kamel, secrétaire général de la wilaya d’Annaba

12. Mous Djahid, secrétaire général de la wilaya de Guelma

13. Bekkouche Benamar, secrétaire général de la wilaya de Constantine

14. Merzougui Mohamed, secrétaire général de la wilaya de Médéa

15. Hadjadj Messaoud, secrétaire général de la wilaya de Mostaganem

16. Benkeltoum Mohamed, secrétaire général de la wilaya de Mascara

17. Si Ali Meddah, secrétaire général de la wilaya d’Oran

18. Harfouche Benarar, secrétaire général de la wilaya d’Illizi

19. Cheurfa Aissam, secrétaire général de la wilaya de Boumerdès

20. Dif Taoufik, secrétaire général de la wilaya d’El Tarf

21. Lebad Hassane, secrétaire général de la wilaya de Tipasa

22. Saïfi Khedidja, secrétaire général de la wilaya de Mila

23. Mebarki Ahmed, secrétaire général de la wilaya d’Aïn Témouchent

24. Amrani Boualem, secrétaire général de la wilaya de Ghardaïa

25. Sellam Chikh, secrétaire général de la wilaya de Relizane



Par ailleurs, sont nommés en qualité de secrétaire général de circonscription administrative, Messieurs :

1. Dahadj Mohamed El Barka, secrétaire général de la circonscription administrative de Beni Abbès, à la wilaya de Béchar

2. Nouacer Brahim, secrétaire général de la circonscription administrative d’In Guezzam, à la wilaya de Tamanrasset

3. Bada Khaled, secrétaire général de la circonscription administrative de Touggourt à la wilaya d’Ouargla

4. Belouaar Kaddour, secrétaire général de la circonscription administrative de Djanet à la wilaya d’Illizi.



Le mouvement opéré par le Président de la République dans le corps des walis, walis délégués et secrétaires généraux des wilayas et des circonscriptions administratives vise à insuffler une nouvelle dynamique à la gestion des collectivités locales dans le cadre de la poursuite des efforts consentis en termes de développement et de modernisation du service public, a indiqué hier un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

En vertu de ce mouvement, les postes vacants des walis, nommés ministres dans le nouveau gouvernement, ont été pourvus.

Ce mouvement a touché 25 secrétaires généraux de wilayas et 4 secrétaires généraux de circonscriptions administratives. Pour le corps des walis, le mouvement a concerné 23 wilayas. 13 walis ont été mutés à d'autres wilayas, tandis que 14 cadres ont été promus au poste de wali, dont 3 walis délégués et 11 secrétaires généraux de wilayas.

Dans ce cadre, les nouvelles nominations dans le corps des walis ont concerné 2 femmes, portant ainsi le niveau de représentation de l'élément féminin dans ce corps à 3 femmes walis. Les cadres chargés de ces responsabilités ont été choisis parmi les cadres ayant occupé différents postes de responsabilité au niveau des administrations locales et jouissant d'une expérience dans le domaine de la gestion publique locale.

La moyenne d'âge des cadres nommés récemment est de 57 ans, ces derniers étant âgés de 54 à 60 ans.

Pour les walis délégués, ce mouvement a touché 7 postes. Sept cadres ont été promus au poste de wali délégué, dont 1 inspecteur général de wilaya, 2 secrétaires généraux de deux circonscriptions administratives et 4 chef de daïra dont une femme. Ces cadres nommés récemment sont âgés de 51 à 63 ans. (APS)