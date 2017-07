Sidi Abdallah : naissance d’une ville

Deux jours après la visite du Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, sur le site de Sidi Abdallah où il a eu à inaugurer plusieurs projets, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, devrait s’y rendre aujourd’hui, pour procéder à la distribution d’un nouveau quota de logements AADL et LPP au profit des heureux bénéficiaires.

Cette opération fait apparemment partie du programme annoncé par le Premier ministre qui fait état de la réalisation de quelque 16.000 logements de type location-vente «Aadl» qui devraient être livrés à Sidi Abdallah d’ici à novembre prochain. Cela portera le nombre total de logements distribués dans ce cadre dans cette ville nouvelle à 26.000 unités.

M. Tebboune, a également fait savoir que 8.000 logements Aadl seront distribués en août prochain dans la ville nouvelle de Sidi Abdallah, le choix du timing juste a été très judicieux par rapport au début de l’année scolaire. Ainsi, les parents auront assez de temps pour procéder à l’inscription de leurs enfants au sein des nouveaux établissements de leur nouveau lieu de résidence. Le Premier ministre a, par la même occasion, ordonné aux parties en charge du projet de préparer 8.000 autres unités à distribuer en novembre prochain. «Les 16.000 unités qui devraient être livrées d’ici à novembre prochain s’ajouteront aux 10.000 unités d’ores est déjà inaugurées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ce qui portera le nombre total de logements (Aadl) distribués à Sidi Abdallah à 26.000 unités», a-t-il souligné.

Il a également procédé à l’inauguration de la 2e tranche du programme de logements de la ville nouvelle de Sidi Abdallah. Il s’agit de 3.280 logements, dont 2.080 unités de type location-vente et 1.200 logements publics promotionnels (LPP). Le Premier ministre a également procédé à la pose de la première pierre d’un projet de réalisation de 14.200 autres logements dans la même ville dont 11.000 unités de type location-vente et 3.200 LPP. L’achèvement de la réalisation de tous ses logements est prévu en 2019 «la ville nouvelle de Sidi Abdallah sera définitivement livrée fin 2018 - début 2019» a assuré M. Abdelmadjid Tebboune. D’un autre côté, pas moins 16.000 autres logements de type location-vente de l’Agence algérienne d’amélioration et du développement du logement (AADL) seront livrés au niveau de la nouvelle ville de Bouinan à partir de septembre prochain. Cette opération se déroulera en trois étapes jusqu’en juin 2018. Avec la distribution d’une première tranche de 7.000 unités en septembre, puis en décembre 2017 une deuxième de près de 3.000 unités et une troisième de 6.000 unités en juin 2018. L’année 2018 sera désignée comme celle du logement AADL où il est prévu la clôture de l’AADL 1 et l’attribution de tous ses logements avant le prochain trimestre, puis le lancement de l’attribution de logements AADL 2 suivant un calendrier qui prévoit plusieurs tranches successives de 40.000 logements.Il y a lieu de rappeler qu’une grande campagne de distribution de logements a entamé à l’occasion du 55e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. Plus de 8.000 souscripteurs ont reçu les clés de leurs appartements à travers une vingtaine de wilayas, dont Alger, Boumerdès, Bouira, Mostaganem, Bordj Bou-Arréridj, Batna, Skikda et Constantine.

Le gouvernement a décidé de faire coïncider cette opération avec la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse afin de réaffirmer le caractère social de l’Etat algérien.



Dans le programme de type location-vente (Aadl)



Aussi un programme de 120.000 logements sera entamé, lors de ce mois de juillet. Destiné aux souscripteurs de 2013, soit AADL 2, ce programme a un délai d’achèvement de 12 à 18 mois. Ainsi, tous les souscripteurs de l’Aadl 2 auront leurs logements d’ici 2019. L’Etat a mis comme jamais auparavant les bouchées doubles pour juguler les problèmes de logements et de l’habitat en général.

Le programme présidentiel, dès sa mise en œuvre en 1999, a mis le logement en tête de liste des priorités du développement socioéconomique du pays et a permis l’accès au logement a pas moins de 20 millions d’Algériens. Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, veille à son tour à concrétiser cet objectif ambitieux, qui consiste à faire de l’accès au logement l’une des priorités des autorités publiques Ceci, nonobstant le fait que plus de 1,6 million de logements, tous types confondus, sont inscrits dans le programme du Président de la République pour la période 2015-2019, avec une moyenne de 320.000 logements/an.

Sarah A. Benali Cherif