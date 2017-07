LPL et lots de terrain à Laghouat : Les bénéficiaires connus

Les listes des bénéficiaires de 1.300 logements publics locatifs (LPL) et de 3.000 lots de terrain à bâtir ont été rendues publiques à Aflou (Laghouat), a-t-on appris hier auprès des services de la daïra. Localisés au niveau du nouveau pôle urbain, ces logements ont vu tous leurs travaux intérieurs achevés, en attendant la finalisation en cours des raccordements aux divers réseaux, ont précisé les mêmes services.

Les listes regroupent des bénéficiaires de différentes catégories sociales remplissant les conditions d’éligibilité à ces logements LPL, selon la même source qui fait part de la mise en place d’une commission chargée de la réception et de l’examen des recours.

Les responsables de la commune d’Aflou font état, de leur côté, de la poursuite des travaux d’un programme de 1.200 unités similaires (LPL), en attendant le lancement en septembre prochain de l’étude des demandes des postulants. Il est signalé, dans le même sillage, l’affichage de la liste des bénéficiaires de 3.000 lots de terrain à bâtir répartis entre les sites de la route d’El-Bayadh et de Dhayet Legrad et la zone Est de la ville d’Aflou. Les services de la wilaya de Laghouat annoncent, pour leur part, l’affichage, dans les prochains jours, des listes des bénéficiaires des programmes de logements publics locatifs dans certaines communes de la wilaya, y compris celle du chef-lieu de wilaya.