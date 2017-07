Constantine : Distribution de 200 lPL

Un quota de 200 logements publics locatifs (LPL) a été distribué hier à Constantine, au titre de la troisième phase d’une vaste opération d’attribution de 1.337 unités similaires lancés début juillet, a-t-on appris samedi auprès de responsables de la wilaya. Les bénéficiaires de cette opération sont issus de quartiers précaires de la ville à l’instar des bidonvilles de la zone industrielle Palma, le quartier Boukerrou à El Menia, et autres habitations menaçant ruine implantées au centre-ville, a souligné la même source, faisant part de la sélection parmi les bénéficiaires de plusieurs dizaines de cas sociaux. Les bénéficiaires de ce quota de logements ont été relogés dans des quartiers dotés de toutes les commodités essentielles à l’unité de voisinage (UV) 20 à la ville Ali Mendjeli, a fait savoir la même source, affirmant que toutes les mesures nécessaires ont été prévues pour permettre le déroulement de l’opération dans les meilleures conditions possibles.

Il s’agit-là de la troisième opération de relogement effectuée à Constantine depuis le 3 juillet dernier et qui a ciblé près de 700 familles qui vivaient dans des conditions précaires au chef-lieu de wilaya, a-t-on rappelé, précisant que le restant du quota (1.337 LPL) sera affecté dans le cadre de deux autres opérations de distribution de logements devant avoir lieu avant la fin du mois de juillet en cours. Depuis début 2017, plus de 5.000 unités à caractère social ont été distribuées à Constantine, a-t-on encore rappelé, précisant que depuis 2013 jusqu’à ce jour, près de 14.000 familles vivant dans de conditions précaires à travers plusieurs recoins de la wilaya de Constantine ont été relogées. (APS)