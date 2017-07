M. Gaïd Salah : « consolider la sécurité de l’Algérie et défendre son indépendance »

La consolidation de la sécurité de l'Algérie, la défense de son indépendance et la préservation de sa souveraineté nationale, ainsi que son unité demeurent le «plus grand souci» au sein l'Armée nationale populaire, a affirmé le vice-ministre de Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, dans l'éditorial d'un numéro spécial de la revue El Djeich, consacré au 55e anniversaire de l'indépendance.

«Dans cette optique, nous œuvrons avec abnégation et fidélité, sous la direction de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, afin d'atteindre le rang de force et un haut niveau de professionnalisme à travers lesquels nous poserons les fondements solides d'une armée moderne, forte et crainte conformément aux exigences de l'acquisition des facteurs de force dissuasive et qui va de pair avec l'ampleur des missions constitutionnelles assignées aux forces armées», a-t-il ajouté. Le général de corps d'Armée a souligné que les résultats «palpables», obtenus sur le terrain dans plusieurs domaines, «témoignent de la ferme et constante détermination, ainsi que de l'engagement du Haut Commandement de l'ANP à permettre à notre pays de faire face et de relever tous les défis, dont ceux consistant à faire avorte tous les complots et autres plans concoctés par ses ennemis». Il s'agit aussi, a-t-il mentionné, d’«apporter sa contribution efficace à l'effort de restauration de la sécurité, et de s'opposer, avec rigueur, détermination et fermeté, à toute tentative visant à troubler la quiétude de notre peuple en débarrassant notre pays du fléau du terrorisme». Pour Gaïd Salah, «ce qui a été accompli dans ce domaine, ces dernières années, témoigne de la justesse de l'approche adoptée par l'ANP, fortement appuyée par le peuple algérien, regroupé autour de son armée». Sur ce plan, a-t-il ajouté, l'ANP «a prouvé, en de nombreuses occasions, sa grande capacité à s'adapter aux situations d'urgence et périlleuses, ce qui ne fait qu'accroître notre détermination à poursuivre le travail, sans relâche, afin d'éradiquer définitivement les derniers résidus terroristes et leurs soutiens parmi les réseaux de la contrebande et du crime organisé». Il a, par ailleurs, indiqué que l'ANP «déploie des efforts conséquents dans la constitution d'une assise pour les fabrications militaires et leur développement, en s'appuyant essentiellement sur nos propres potentialités tant humaines que matérielles, et en coopération avec de partenaires étrangers, dans la perspective de satisfaire les besoins des forces et de contribuer à la promotion du tissu industriel national».

Le général de corps d'Armée a estimé que «les résultats positifs enregistrés sont le fruit du caractère sacré conféré par les éléments de l'ANP à ses missions constitutionnelles découlant de la substance même de la doctrine ayant guidée sa glorieuse Révolution libératrice, de la foi profonde et inébranlable en les valeurs nationales, ainsi que de sa conscience de l'ampleur des défis du devoir et de la nécessité de les relever». (APS)