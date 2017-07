M. Tebboune reçoit le vice-Premier ministre, ministre des AE du Yémen : Appuyer tout effort destiné à restaurer la paix

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République du Yémen, Abdelmalek Abdeldjalil Elmakhlafi, qui effectue une visite de travail en Algérie, dans le cadre de la concertation traditionnelle et permanente entre les responsables des deux pays, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'audience a été l'occasion, pour les deux parties, d’«examiner l'état d'évolution de la situation générale au Yémen, d'une part, et, d'autre part, des questions liées à la conjoncture politique et sécuritaire prévalant dans l'ensemble de la région, du fait de l'instabilité chronique qui la caractérise et de l'expansion du terrorisme transnational et de ses retombées dramatiques sur les populations», note la même source. Le Premier ministre a saisi l'opportunité de cette rencontre pour exprimer à son hôte «la solidarité de l'Algérie avec le peuple yéménite frère», tout en l'assurant «de la disponibilité de l'État algérien à appuyer tout effort destiné à y restaurer la paix et la sécurité, notamment les initiatives onusiennes entreprises à cet effet et privilégiant le recours au dialogue inclusif entre les parties en conflit», ajoute le communiqué. L'entretien a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.