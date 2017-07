Délégation nationale de la Sécurité routière : Le texte fin prêt

Le chargé des activités au Centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR), Ahmed Naït El-Hocine, a annoncé hier à Alger, que le texte de loi relative à la création de la Délégation nationale de la sécurité routière était fin prêt, et serait «approuvé par le gouvernement à la prochaine rentrée sociale».

M. Naït El-Hocine a indiqué, en marge du lancement à la place El-Kettani à Bab El-Oued de la campagne nationale de prévention contre les accidents de la route, que le texte de loi portant création de la délégation nationale de la sécurité routière était fin prêt et serait soumis au secrétariat général du gouvernement, «pour approbation en septembre ou octobre au plus tard». Il a rappelé, à l’occasion, que la Délégation nationale de sécurité routière assumerait les missions du CNPSR et celles du Centre national des permis de conduire.

Il a souligné, à cet effet, que l’action se poursuivait au niveau de la commission mixte chargée de l’élaboration de la loi relative au permis à points «qui entrera en vigueur fin 2017 ou début 2018». Concernant la campagne d’été de prévention contre les accidents de la route, le directeur du centre a affirmé que cette campagne toucherait, en premier lieu, 6 wilayas côtières (Béjaïa, Oran, Jijel, Mostaganem, Annaba et Aïn Témouchent), outre Alger. Après avoir rappelé que cette campagne avait choisi le slogan «Conduire doucement pour éviter le danger», il a précisé qu’outre la distribution des dépliants, le collage d’affiches sur les routes et les plages, cette campagne aura recours aux nouvelles technologies et aux espaces virtuels, en vue de sensibiliser les citoyens au non-respect des règles de conduite, en particulier les jeunes et les enfants. La tranche d’âge entre 18 et 29 ans représente 35% des victimes des accidents, tandis que 30% sont des conducteurs avec un permis de conduire de moins de deux ans.