CNMA : Résultats en «forte progression»

La Caisse nationale de mutualité agricole a tenu, les 11 et 12 juillet, un regroupement régional (Centre-Est-Ouest et Sud) au profit des responsables des caisses régionales et des bureaux locaux.

Dans un communiqué dont une copie nous a été envoyée, il est signifié que l’enjeu pour 2017 consiste pour la CNMA à poursuivre sa trajectoire tout en continuant à se développer sur un marché compétitif, en s’appuyant principalement sur ses capacités internes, sur son réseau de distribution implanté au cœur des territoires. Très active et présente sur plusieurs fronts, la CNMA affiche des résultats en «forte progression» grâce à la mobilisation de ses sociétaires et de ses collaborateurs. Fruit d’une exigence partagée dans la manière d’exercer le métier d’assureur conseil mutualiste proche de ses clients et de ses sociétaires au cœur des territoires, elle dispose d’un réseau commercial de 67 caisses régionales et 446 bureaux locaux de proximité à travers tout le territoire national, et d’un réseau d’experts conseils agronomes et vétérinaires mis à la disposition de ses sociétaires et clients lors des visites de risques et déclarations de sinistres.

En effet, malgré la tendance décrescendo du marché des assurances, comme le souligne la toute récente note de conjoncture publiée par le CNA, le chiffres d’affaires réalisé par l’ensemble du réseau de la CNMA au 30 juin 2017 a enregistré une stabilité comparativement à l’exercice précédent, soit un taux de réalisation de 100 % par rapport aux objectifs tracés pour l’exercice. Cela dénote d’un «développement ciblé et d’une performance technique impactée par un environnement difficile marqué par une sinistralité exceptionnellement élevée», ajoute le communiqué. Quant au principal objectif de ces rencontres, il s’agit d’impulser une nouvelle dynamique et un souffle nouveau à tous les gestionnaires des CRMA et bureaux locaux et de confirmer leur volonté à adhérer aux objectifs du groupe, ainsi que leur détermination à contribuer efficacement à l’essor de leurs caisses à travers la diversification de leurs portefeuilles, la conquête de nouveaux marchés, la fidélisation de leurs clientèles. En termes de réalisation, il y a lieu de rappeler que la CNMA a conclu un accord avec Giplait. En effet, le groupe industriel place de gros investissements dans la récolte et la transformation du lait. Le partenariat, qui intervient à point nommé, s’inscrit en droite ligne avec la démarche gouvernementale visant à mettre fin au problème de la pénurie de lait. La CNMA compte également conforter sa stratégie à travers le développement et la modernisation des outils de gestion qui visent l’amélioration de la qualité de service.

Fouad Irnatene