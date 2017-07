Regard : Les destinations, en un clic !

On se sent libre comme le vent. C’est la saison des projets d’évasion, de la régénérescence aussi, de notre moral, première victime, des secousses innombrables que nous subissons, tous les jours. On se réjouit certainement, chaque année, de l’approche de la saison estivale, cette bouffée d’oxygène qui efface toutes les misères que nous avons connues. On se permet même le luxe de programmer ses vacances, depuis son smart phone. Quelle veine ! Tout se fait, en un temps record. « Aladin », est là, pour exhausser nos vœux. Tant mieux pour nous. Il suffit d’un petit clic. Rien que ça, pour décider où aller afin d’enterrer tous les soucis et les problèmes quotidiens. La technologie, encore une fois, nous sauve et nous épargne les tracasseries bureaucratiques pour choisir sa destination. Le tourisme, opère sa mue doucement, certes, mais sûrement. Il tient, lui aussi, à sa « révolution » pour mieux répondre aux nouvelles exigences du marché, d’une part et d’être, à la hauteur des attentes des vacanciers. En effet, à l’heure où le tourisme arrive à remplacer la manne pétrolière avec l’entrée en lice, ces dernières années, de destinations émergentes, on ne renonce plus à cette petite « merveille » qu’est le net pour s’approprier la plus grosse d’un marché croissant, employant des millions de personnes, de par le monde, drainant aussi des ressources colossales qui représentent, aujourd’hui, le budget de plusieurs secteurs réunis, dans certains pays. Le Tourisme, devenu, par la force des choses, une industrie, à part entière, n’a sans doute pas été à la traîne pour mieux servir les estivants. C’est ainsi que les agences de voyage ont misé sur de nouvelles formes de communication. L’époque des formalités classiques et compliquées pour s’informer sur les produits touristiques, les réservations de chambre d’hôtels, de billets d’avion et bel et bien révolue, à la faveur de l’outil internet qui permet, désormais, en un clic, de connaitre les propositions des voyagistes, avec des devis, établis, à distance. Autres temps, autres mœurs ! Les portails et sites virtuels rapprochent les touristes des voyagistes et remplacent même les cartes de visites des professionnels. Une avancée technologique au service des vacanciers.

Samia D.