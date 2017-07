Solidarité avec le peuple sahraoui : Commission parlementaire d’amitié et de défense du droit à l’autodétermination

Le parlement cubain a approuvé à l'unanimité l'installation d'une commission parlementaire cubaine de défense du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, à l'indépendance et pour le renforcement des relations entre les peuples sahraoui et cubain.

Lors d'une rencontre samedi avec le membre du secrétariat national du front Polisario, président du Conseil national sahraoui, Khatri Addouh à la Havane, le président du parlement cubain, Esteban Lazo Hernandez a exprimé «l'admiration du peuple cubain à la lutte et à la résistance du peuple sahraoui» et affirmé les positions fermes de Cuba à l'égard de la question sahraouie.

L'installation de la commission parlementaire cubaine d'amitié avec l'Etat sahraoui en cette conjoncture se veut une confirmation de ces positions, a-t-il ajouté. Pour sa part, M. Khatri Addouh a réaffirmé les relations historiques unissant les peuples sahraoui et cubain et salué le soutien de Cuba dans les domaines sociaux, notamment la santé et l'enseignement.

Ont pris part à la réunion du côté cubain, la vice-présidente de l'Assemblée nationale cubaine, Ana Maria Machado et la secrétaire du parlement cubain, Miriam Zamora, la chargé des relations extérieures au parlement cubain, Yolanda Ferreira, et le président de la commission parlementaire cubaine d'amitié avec le peuple sahraoui, ainsi que des représentants du ministère des Affaires étrangères et du parti communiste cubain.