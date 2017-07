Khatoum Banahi à El Moudjahid : « créer un lien entre les cultures et les peuples »

Rencontrée, samedi soir, juste avant sa montée sur scène dans les coulisses du prestigieux théâtre d’Alger le TNA, cette cantatrice à la voix pure et cristalline était très spontanée et très disponible pour répondre à nos questions.



Comment cette idée de jumeler les deux cultures et fusionner ces deux genres musicaux vous est venue ?

En fait c’est un hasard… c’est Fouzi qui a eu cette idée et de créer cette fusion entre le malouf et la musique iranienne. J’ai trouvé cette idée excellente. De mon côté, j’ai déjà une petite expérience car j’avais interprété une chanson arabe que j’avais chantée en iranien avec des musiciens de différents pays. Nous sommes sur ce projet depuis 2014 et nous sommes ravis que l’initiative ait abouti cette année. A travers ce projet, nous avons fait un pas pour relier les cultures et les peuples.

Est-ce que vous avez trouvé des difficultés pour ce projet, sachant que les deux cultures sont différentes ?

Oui ! Mais à la base, et comme je dis toujours, la musique est mondiale… il n’y a pas de frontières. Je suis interprète de chansons antiques iraniennes. Nous n’avons pas fait de recherches mais de mon côté, j’ai choisi des chansons qui étaient facilement mêlées au malouf. J’avais proposé des chansons iraniennes et lui de son côté il a proposé un répertoire.



C’est votre deuxième présence en Algérie… comment vous trouvez ce public ?

Je n’oublierais jamais mon premier passage en Algérie, c’était les 7 et 8 mars derniers à Constantine à l’occasion de la journée mondiale de la femme. Le public était très accueillant… émerveillé par notre musique. j’avoue que le peuple algérien est mélomane et que son esprit est ouvert pour toutes les cultures.

Propos recueillis par

S. Oubraham