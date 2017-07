Handball, Mondial-2017 des U-21: Labane (président de la FAHB) : «Tous les matchs sont à gagner»

La sélection algérienne de handball des moins de 21 ans ne cible pas "spécialement" des adversaires à battre pour passer au deuxième tour lors du 21e Mondial de handball (U-21) prévu à Alger du 18 au 30 juillet, a indiqué le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane.

«Nous avons cinq matchs à disputer au premier tour et l'équipe entamera chaque rencontre avec le même état d'esprit. On a l'envie —si nous serons capables— de gagner tous les matchs ; on mettra la détermination qu'il faut pour le faire», a déclaré Labane, lors d'un point de presse organisé à la salle de conférences de l'Office du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

«Nous avons donné des orientations au staff pour ne négliger aucun aspect, même minime. Chaque détail peut être la clé d'une victoire face à des adversaires qui ne laissent rien au hasard», a-t-il insisté. Lors du Mondial-2017, l'Algérie évoluera dans le groupe D avec la Croatie, l'Islande, l'Arabie saoudite, l'Argentine et le Maroc. Les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le Tour principal. «Notre principal objectif est la qualification au second tour. L'équipe s'est bien préparée. Elle a joué sept matchs de très haut niveau en Hongrie, en Slovénie et surtout aux Jeux de la solidarité islamique à Bakou (Azerbaïdjan). Les résultats ont largement dépassé nos prévisions. Donc, il n'y a pas de raison de douter. La confiance est là et les résultats devraient suivre», a ajouté le patron de la FAHB. Les jeunes de l'entraîneur Rabah Gherbi joueront un dernier match amical samedi (20h00) face à la Hongrie à Harcha, avant d'entamer la compétition mondiale mardi face au Maroc à la même salle et à la même heure. Cette rencontre sera précédée par la cérémonie d'ouverture prévue à 18h00.

«Notre public est important. Je souhaite que l'engouement sera grand comme ça a été le cas lors de la Coupe d'Afrique des nations

(CAN-2014) organisée et remportée par l'Algérie face aux Tunisiens. Nous sommes en retard en matière de médiatisation de l'évènement mais nous allons rattraper cela très vite. Nos amis du Centre international de presse (CIP) feront le nécessaire», a-t-il promis, appelant la presse nationale à apporter sa contribution en matière de médiatisation du Mondial d'Alger. Les matchs du Championnat du monde se dérouleront à la salle Harcha-Hacène et à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf. Huit autres salles ont été retenues pour les entraînements. «Nous entamons la dernière ligne droite dans l'organisation de ce rendez-vous. L'Argentine est arrivée mercredi, ndlr), l'Egypte et la Hongrie jeudi ainsi que des experts de l'IHF avec qui on apportera les dernières retouches», a fait savoir Labane. Le groupe A est composé de l'Allemagne, de la Norvège, des Iles Féroé, de la Hongrie, de la Corée du Sud et du Chili. Le groupe B est formé de la France, du Danemark, du Qatar, de l'Egypte, de la Slovénie et de la Suède. Enfin, le groupe C compte l'Espagne, la Tunisie, la Macédoine, le Brésil, le Burkina Faso et la Russie. Les équipes seront hébergées à l'Hôtel Mercure et à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de restauration d'Aïn Bénian. Les officiels éliront domicile à l'hôtel El Aurassi.