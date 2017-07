Handisport, Mondiaux-2017 : Médaille d’or pour l’Algérienne Mounia Gasmi

L’athlète algérienne Mounia Gasmi a décroché une médaille d’or dans le lancer du club (F32), au premier jour des 8es Championnats du Monde de Londres d'athlétisme handisport. La jeune athlète algérienne a réalisé 25, 07 m au lancer du club, se classant ainsi à la première place parmi 9 athlètes en course dans cette épreuve. Mounia Gasmi sera également en compétition samedi soir pour le lancer du poids. Gasmi (F32) avait remporté deux médailles d'argent (club et poids) aux derniers Mondiaux à Doha en 2015. D'autre part, les athlètes Safia Djalal, Nadia Medjmedj, Nassima Saifi et Samir Nouioua entrent également en lice ce samedi à l'occasion de la deuxième journée des mondiaux de Londres. 19 athlètes algériens, dont six filles, participent aux 8es Championnats du monde d'athlétisme handisport qui se déroulent à Londres jusqu'au 23 du mois en cours.