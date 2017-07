Entretien, Younès Ifticène : «je n’ai pris aucune décision... »

Quelles sont les nouvelles de Younès Ifticène ?

Tout va bien, merci. Je m’occupe de mes affaires et de ma famille. Tant qu’on a la santé, il ne faut pas trop se plaindre.



Quoi de neuf pour la saison à venir ?

Je ne suis pas encore fixé sur ma future destination. Pour le moment, je suite au stade de la réflexion.



On croit savoir que les dirigeants de la JS Saoura vous ont sollicité pour prendre l’équipe en main ?

Oui, c’est vrai. Je tiens, d’ailleurs, à les remercier vivement d’avoir pensé à moi. Seulement, je me suis excusé de ne pouvoir répondre à leurs sollicitations, parce que Béchar est loin d’Alger et comme j’ai des affaires ici, il m’est difficile de travailler là-bas. Cela ne signifie pas que je ne suis pas disposé à travailler hors d’Alger. Mais, de préférence, il ne faudra pas, non plus, que cela soit trop loin.



Avez-vous reçu d’autres offres ?

J’en ai eu quelques unes, mais rien n’a été décidé de ma part pour l’instant.



Peut-on en savoir davantage à ce propos ?

Ne me mettez pas dans la gêne. Je préfère ne pas dévoiler les noms des clubs qui me veulent. Par respect pour tout un chacun, du moment que rien n’est décidé.



Y a-t-il une piste plausible pour vous ?

Si je trouve une offre à ma convenance, je n’hésiterai pas à entamer le boulot avec l’équipe qui sera mienne. C’est l’intersaison et il ne faut pas perdre de temps en termes de préparation. Lorsqu’on prend une équipe dès le début, c’est mieux pour un entraîneur. Assurer la préparation d’intersaison permet de mieux connaitre les joueurs et de les préparer en conséquence. Comme je viens de vous l’affirmer, la question sur mon avenir n’est pas encore tranchée.



Des informations vous annoncent au CABBA dans le cas où le départ de Bougherara, actuel entraîneur, venait à se confirmer…

Je n’ai eu aucun contact avec le CABBA, du moment qu’ils ont engagé Liamine Bougherara auquel je souhaite la réussite au passage. Il n’est pas de mes habitudes de discuter avec une équipe alors qu’il y a un coach en place.



Oui, seulement Bougherara serait sur le départ car déçu du recrutement…

Je ne peux répondre à cette question pour le moment, même si je dis que pour Bougherara ou un autre coach, le CABBA est un challenge intéressant.

C’est un bon club, d’une ville sportive avec des supporters qui sont passionnés par leur équipe. Je dirai même que le CABBA ne mérite pas d’évoluer en Ligue 2.



On connaitra votre futur destination bientôt alors…

On verra bien. J’aime travailler dans un club bien organisé avec des dirigeants sérieux. Sinon, bonjour les problèmes, mais bon, chez nous on s’y est habitué.



Vous avez manqué de peu l’accession avec la JSMB, la saison passée. Dommage, n’est-ce-pas ?

Oui, il ne manquait pas grand-chose. Personnellement, j’y ai cru jusqu’au moment où je voyais bien que les magouilles avaient commencé à apparaitre.

On a perdu des points qu’on ne devait jamais perdre. Certains de mes joueurs étaient comme démobilisés, et cela me mettait hors de moi.



C’est bizarre non ? Pourtant l’équipe jouait pour l’accession ?

Eh oui, notre football est malade de certains maux que tout le monde connait. Je n’en dirai pas plus.



Le président Boualem Tiab s’est dit déçu et a même critiqué votre travail...

Avec moi, la JSMB a frôlé l’accession. On a terminé 4e, alors que la saison d’avant l’équipe a failli rétrograder en division inférieure. Il y a eu des magouilles et je lui rafraîchi la mémoire, qu’en tant que président, il n’a rien fait pour motiver les joueurs qui sont restés sans salaires pendant sept mois.

Ce n’est donc pas comme ça que les joueurs allaient se motiver et se donner à fond. Lorsqu’on joue l’accession, on ne doit rien négliger afin de maintenir le moral des troupes et les galvaniser constamment. Je préfère laisser ma place propre et éviter de polémiquer. Cela ne sert absolument à rien et mon palmarès parle pour moi, notamment en termes d’accession.

Mohamed-Amine Azzouz