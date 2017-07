CAN-2019, CAF : respect du cahier des charges

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmed Ahmed, a souligné que l'instance africaine insiste «sur le respect scrupuleux du cahier des charges pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2019) au Cameroun. «Nous souhaitant que le cahier des charges pour l'organisation de la CAN-2019 soit respecté scrupuleusement et à tous les niveaux, afin de garantir aux joueurs africains professionnels, les meilleurs conditions et d’être à la hauteur de leurs valeurs internationales», a déclaré Ahmed Ahmed, en conférence de presse, tenue jeudi soir à Tunis, où il effectue une visite de travail. Le nouveau patron de la CAF, élu en mars dernier, a ajouté que «les décisions de l'ancien bureau exécutif de la CAF seront respectées par souci de continuité de l'instance continentale». «Nous ne ferons pas preuve de précipitation concernant la CAN 2019, et les problèmes soulevés feront l'objet de débat avec toutes les parties en rapport avec le dossier», assurant que la CAF «vérifiera tous les détails et mettra en tête de ses priorités la santé des joueurs, la mise en place de stades de grande qualité ainsi que les meilleures conditions de séjour et autres conditions qu'il importe de réunir afin que la phase finale soit à la hauteur des attentes».