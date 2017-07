Essais non concluants de Ouertani (NAHD) avec le FC Toulouse

Le milieu de terrain du NA Hussein-Dey (Ligue-1 algérienne de football) Hamza Mehdi Ouertani n'a pas été retenu dans l'effectif du FC Toulouse (Ligue-1 française) de la saison 2017-2018 pour essais non concluants, rapporte samedi la presse locale. «Depuis début juillet, Pascal Dupraz a mis trois joueurs à l'essai : Le Tunisien Khaled Ayari, Mehdi Ouertani et Nicolas Maurice-Belay. Les deux derniers cités n'ont pas été conservés. En revanche, Ayari a été gardé et participe actuellement au stage d'avant-saison à Anglet. «Khaled montre de belles choses à l'entraînement» a expliqué Dupraz à La Dépêche du Midi. Ouertani (28 ans) avait rejoint le NA Hussein-Dey en décembre 2016, en provenance de la JS Kairouan (Tunisie). Il avait paraphé un contrat de 18 mois, mais pour «des raisons familiales», le natif de Marseille espère pouvoir retourner en France dès cet été, pour se rapprocher des siens.