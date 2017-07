Dans la lucarne : L’impossible plafonnement

Chaque année, on ne parle que de ce volet : le plafonnement des salaires. On avait demandé à plusieurs reprises aux présidents de clubs de trouver une solution, mais ils ont toujours montré une certaine réticence. Pourtant, ce sont eux qui ont demandé à la FAF et à la LFP de régler ce problème qui perdure. Aucune solution n’a pu être trouvée. Les observateurs sont restés sans voix lorsqu’ils ont appris que ce sont les présidents de clubs qui n’étaient pas d’accord pour le plafonnement des salaires. Ces derniers veulent tous continuer à payer les joueurs comme bon leur semble et ce même s’ils ont beaucoup de difficultés pour honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs joueurs. De plus, leur situation sur le plan financier n’a jamais été aussi difficile. À la fin de la semaine dernière, lors de la réunion avec les présidents de clubs, la LFP avait remis au goût du jour cette question qui occupe une place de choix dans la vie de nos clubs. Il faut admettre que les avis sont partagés ; certains favorables et d’autres non. C’est d’ailleurs l’avis du nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi. Celui-ci avait proné la logique du professionnalisme lui-même en tant que système. C’est à dire que, selon lui, on ne peut plafonner les salaires dans un système professionnel où l’on cherche immanquablement la performance en s’octroyant les meilleurs joueurs que ce soit sur marché local ou à l’extérieur. Celui qui possède des moyens financiers conséquents peut se payer des joueurs comme bon lui semble. Ce qu’il ne faut pas faire, toutefois, c’est de recruter des éléments qu’on ne pourra pas payer ensuite. C’est cela ce qu’il faut éviter dans cette quête de solution au plafonnement des salaires. Il est certain que, comme l’avait dit un président de club, celui qui est « dans une aisance financière appréciable » peut donner ce qu’il veut à ses joueurs. Malheureusement, on constate qu’au fond, ce ne sont que des paroles en l’air car les clubs qui vivent dans l’opulence se comptent sur les doigts d’une seule main, pour ne pas dire inexistants. Car, comme l’avait affirmé la grande majorité des observateurs, nos clubs durant l’exercice passé n’ont pas payé leurs joueurs à chaque fin du mois. Nombreux parmi eux n’ont pas été payés du tout. à priori, tout est basé sur un grand mensonge. On affiche de « gros salaires », mais au fond les joueurs impayés sont contraints, en dernier ressort, de solliciter la CRL. Certes, la LFP a chargé les présidents de club de se pencher sur la question du plafonnement, mais les spécialistes affichent un certain scepticisme puisque l’argent provient en grande majorité des pouvoirs publics. Et tant qu’il n’y aura pas d’autres sources de financement pour faire vivre nos clubs, on restera dans ce même cas de figure. Car, faut-il le répéter, cette situation arrange certaines personnes, aussi bien des présidents que des joueurs.

Hamid Gharbi