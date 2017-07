Ville nouvelle de Sidi Abdellah : La réception définitive d’ici 2019

«16.000 logements de type location-vente AADL devraient être livrés à Sidi Abdallah (Alger) d’ici à novembre prochain, ce qui portera le nombre total de logements distribués dans ce cadre dans cette ville nouvelle à 26.000 unités », telle est l’annonce faite par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, en marge d’une visite de travail et d’inspection. Accompagné d’une importante délégation ministérielle et de nombreux responsables locaux.

Effectuant sa première sortie sur le terrain depuis qu’il est nommé à la tête de l’exécutif, et qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a choisi la capitale eu égard aux nombreux projets stratégiques qui sont en cours de réalisation pouvant la hisser au rang des grandes métropoles de la Méditerranée.

Sur le site de sa première étape, M. Tebboune a révélé que 8.000 logements AADL seront distribués au mois d’août prochain dans la ville nouvelle de Sidi Abdallah. Dans cette optique il a instruit les cadres du secteur de l’habitat à préparer la livraison de 8.000 autres nouvelles unités de logements au niveau de la wilaya d’Alger le 1er novembre prochain.

Par ailleurs, M. Tebboune a procédé à l’inauguration de la 2e tranche du programme de logements de la ville nouvelle de Sidi Abdallah et cela sur instruction du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Un programme qui comprend pas moins de 3.280 logements, dont 2.080 unités de type location-vente et 1.200 logements publics promotionnels (LPP). La première tranche du programme présidentiel pour la wilaya d’Alger (10.000 unités) a été inaugurée par le Chef de l’Etat, M. Abdelaziz Bouteflika. « Ainsi, un total de 26.000 logements sera livré dans la capitale dans le cadre du programme de ce quinquennat », a indiqué le Premier ministre.

Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la « réception définitive » de la nouvelle ville de Sidi Abdallah aura lieu fin 2018, début 2019. En outre, le Premier ministre a posé la première pierre d’un projet de réalisation de 14.200 logements à la nouvelle ville de Sidi Abdallah. 11.000 logements de ce projet sont de la formule location-vente et 3.200 des logements publics promotionnels (LPP).

Abdelmadjid Tebboune a également procédé à l’inauguration et la mise en service du 1er tronçon de la double voie reliant le nord de la ville de Zéralda Sidi Abdallah et le cyber parc de Sidi Abdallah. Ce premier tronçon qui s’étend sur 1,5 km sur un total de 10 km permettra de relier la nouvelle ville de Sidi Abdallah aux villes avoisinantes.

S’agissant des logements semi-collectifs, M. Tebboune a exhorté les responsables du secteur de l’habitat à accélérer les procédures d’octroi des contrats de concession à Cosider, chargée de la réalisation de ce programme. « Nous avons convenu de ce projet depuis trois 3 mois déjà. Pourquoi vous mettez la balle dans le camp de la wilaya étant donné que vous êtes responsables de toute la démarche ? Je veux que vous régliez ce problème dans la semaine », a-t-il averti.



M. Tebboune : « Sidi Abdallah sera un modèle pour les autres villes et un important pôle urbain »



Le Premier ministre a précisé, dans ce sillage que ce programme s’ajoute aux autres projets de promotions résidentielles décidés à Sidi Abdallah en vue de diversifier l’offre de logement dans cette nouvelle ville. « La réalisation des résidences promotionnelles doit se faire sur les fonds propres des promoteurs », a-t-il tenu à rappeler aux concernés. Dans un exposé présenté par la directrice générale de la ville au ministère de l’Habitat, la délégation apprendra que la nouvelle ville bâtie à l’ouest d’Alger, dans la localité de Sidi Abdallah, se veut un « modèle urbanistique » en raison des grandes assiettes foncières consacrées par la wilaya dans cette ville, « Sidi Abdallah sera un modèle pour les autres villes et un important pôle urbain qui, probablement, consacrera la fin de l’anarchie urbanistique que connaît la capitale ».

S’agissant des conditions de sa création, la directrice a expliqué que cette nouvelle ville a été décidée par Son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre de la politique de l’aménagement du territoire pour répondre à la problématique de désengorgement des grandes métropoles. « C’est à ce titre que la loi sur l’aménagement et la création des villes nouvelles a été promulgué en 2002 », a-t-elle dit tout en ajoutant que cette ville nouvelle a vu le décret de sa réalisation en 2004.

Selon la responsable, cette ville moderne dispose de 7 pôles structurant importants et compte des infrastructures en matière de santé, éducation, enseignement supérieur et autres centres de loisirs et de détente.

Parmi ces pôles d’excellence, l’on trouve un groupement résidentiel, un pôle de santé, pharmaceutique et biotechnologique, le pôle universitaire et celui des TIC. Pour ce qui est de l’infrastructure de santé, celle-ci est composée d’un centre doté des dernières technologies de pointe en matière d’appareillages notamment de radiologie et de radiothérapie.

Quant au pôle pharmaceutique et biotechnologique combiné, celui-ci est doté d’espaces vie, des sites technologiques, des laboratoires de recherches en pharmacie et biotechnologie et de fabrication de médicaments.

Au volet enseignement supérieur, le pôle universitaire sera sans doute la plus grande infrastructure scientifique en Algérie, laquelle est dotée de tous les équipements technologiques modernes. Sa capacité d’accueil est de 22.000 places pédagogiques.

Et pour faciliter l’accès aux citoyens désirant se rendre à Sidi Abdallah, la responsable a évoqué la ligne ferroviaire Birtouta-Zéralda inaugurée par le Chef de l’Etat en décembre dernier. « D’une capacité de 50.000 voyageurs/jour, cette nouvelle ligne comprend 5 gares ferroviaires, à savoir Birtouta, Tessala El-Merdja, Sidi Abdallah, université de Zéralda et Zéralda ville », a-t-on appris.

A noter que cette ville moderne compte 27 agglomérations où des projets sont prévus pour la réalisation de près de 54.000 unités de logements.

Sarah A. Benali Cherif