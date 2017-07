M. Messahel s’entretient avec le ministre des A.E. du Gouvernement d’Entente nationale : Concertations sur l’évolution de la situation libyenne

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu hier une communication téléphonique du ministre des Affaires étrangères du Gouvernement d’Entente nationale de Libye, Mohamed Tahar Siala, au cours de laquelle il lui a fait part «des récents développements de la situation en Libye et des efforts en cours en vue du règlement de la crise qui prévaut dans ce pays frère et voisin», indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cet entretien «qui s’inscrit dans le cadre de la concertation permanente entre les deux pays, a également porté sur les étapes à venir pour accélérer la dynamique de règlement de la crise libyenne». Le chef de la diplomatie libyenne «a, enfin, remercié le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour l’intérêt personnel qu'il porte au règlement de la crise libyenne et à l’Algérie pour sa contribution et les efforts qu'elle déploie à cet effet», souligne la même source. A cette occasion, M. Messahel «a réitéré le soutien constant de l’Algérie en faveur de la solution politique, fondée sur le dialogue inclusif, sans interférence, entre les parties libyennes, et la réconciliation nationale», ajoute le communiqué. (APS)