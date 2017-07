Le ministre yéménite des A.E. à Alger : « Nous comptons sur l'Algérie pour le rétablissement de la paix »

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République du Yémen, Abdul Malek Al-Mekhlafi, a salué hier à Alger le soutien de l'Algérie «à son pays et à sa direction légitime». Dans une déclaration à la presse, le ministre yéménite qui a été accueilli à l'aéroport international Houari-Boumediene par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a affirmé que «l'Algérie est un pays important sur la scène arabe et nous comptons toujours sur son soutien au Yémen et à sa direction légitime pour le rétablissement de la paix». Le chef de la diplomatie yéménite a souligné que sa visite en Algérie s'inscrivait dans le cadre de «la concertation permanente» entre les deux pays visant «à examiner la situation politique et régionale et les questions relatives à la situation prévalant dans le monde arabe et le terrorisme en général». La visite se veut, a-t-il poursuivi, une occasion «pour informer les frères algériens de la situation au Yémen qui souffre des retombées d'une guerre destructrice et aspire à un retour à la paix et au renforcement des efforts de l'émissaire onusien». Après avoir salué les relations bilatérales «fraternelles et séculaires», M. Al Mekhlafi a exprimé sa volonté de «renforcer» les relations dans divers domaines, citant «la forte présence» d'étudiants yéménites en Algérie grâce «aux facilités qui leur sont accordées».