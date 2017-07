Skikda et Médéa : Deux casemates et cinq bombes artisanales détruites

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors des opérations de recherche et de ratissage, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 14 juillet 2017 à Skikda (5e RM), deux casemates pour terroristes, contenant 500 kilogrammes de produits chimiques servant dans la fabrication d’explosifs, ainsi que des outils de détonation et des subsistances de vivre, tandis qu’un autre détachement a détruit cinq bombes de confection artisanale à Médéa (1e RM)», précise la même source. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, dans deux opérations distinctes menées à Jijel (5e RM) et Ghardaïa (4e RM), deux narcotrafiquants et saisi 33,2 kilogrammes de kif traité». En outre, des éléments des Garde-côtes «ont mis en échec une tentative d’émigration clandestine de huit individus, à bord d’une embarcation de construction artisanale à Annaba (5e RM)», rapporte également le communiqué du MDN. (APS)