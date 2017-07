Régime des licences d’importation de véhicules, M. Saci : « Des barrières légiférées à l’OMC »

Très sollicité au sujet de l’automobile, le ministre souligne, à propos du régime des quotas, que le Premier ministre avait indiqué que l’objectif est de gagner sur l’importation 10 milliards de dinars, mais sans toucher à l’outil de production national ni encore à la disponibilité des produits importants ou à nos engagements avec les pays étrangers. Rebondissant sur les déclarations de l’Union européenne qui a déploré, fin juin dernier dans son rapport annuel, le régime des licences d’importation mis en place par le gouvernement algérien, M. Saci précise que ces «barrières ne sont pas propres à l’Algérie». Arguant ses dires, il s’appuie sur un rapport 2016 de l’UE elle-même, où, dit-il, ce sont des pays européens, et non l’Algérie, qui sont en premières positions des pays qui veulent préserver leur produit. Et d’ajouter : «Ces barrières sont légiférées au sein de l’OMC, pourquoi l’Algérie ne peut-elle en disposer ?»

F. I.