Pratique commerciale, protection du consommateur et concurrence : Prochaine révision des lois

Les lois sur la pratique commerciale, ainsi que la protection du consommateur seront prochainement réexaminées, tandis que celle inhérente à la concurrence subira une «révision totale».

C’est, en substance, ce qu’a déclaré, hier à Alger, le ministre du Commerce, en réunion avec les cadres du secteur. A travers cette révision, partielle ou profonde, il est question d’apporter davantage de clarifications dans la pratique commerciale, de renforcer le contrôle pour préserver la santé du citoyen et de mieux organiser le marché national. Abordant l’inévitable équation de l’industrie automobile, M. Ahmed Saci a apporté, d’emblée, un cinglant démenti aux assertions concernant l’importation, par l’Etat, de voitures à coup de 500 millions de dollars. «Aucune voiture sous licence n’est concernée, explique-t-il. L’importation s’est faite par des privés avec des licences de moudjahidine, ce qui est un droit à part entière.» A ce sujet, le ministre s’est abstenu d’avancer tout chiffre inhérent à l’importation de la pièce de rechange durant le premier semestre. Il rappelle, à propos de la fabrication et la distribution des véhicules, que le ministère de l’Industrie a ouvert le dossier. «Un groupe de travail s’en charge, le résultat sera communiqué au moment opportun. Il s’agit de requalifier le cahier des charges relatif à la construction, d’autres conséquences se feront connaître dans le cadre de la distribution», indique le ministre.



Adhésion à l’OMC : préserver le marché national, une priorité



A propos d’une enquête spécifique qui serait menée par son département sur le marché automobile, M. Saci déclare que « quand les licences seront connues, les quotas libérés, on connaîtra les conditions dans lesquelles évoluera le volet commercial de la distribution des véhicules». Interrogé sur le processus d’adhésion de l’Algérie à l’OMC, le ministre rappelle la tenue de 12 rounds, annonçant que le 13e aura lieu au courant de cette année. Du nouveau? A cette question, le ministre s’appuie sur la priorité du gouvernement: «Préserver le marché national et les composantes de l’industrie algérienne.» Se prêtant au jeu des questions-réponses, le ministre reconnaît le poids de l’inflation, précisant tout de même que la situation est maîtrisée. «Un certain nombre de dispositifs légaux développés par d’autres ministères participent de la lutte contre l’inflation», poursuit M. Saci. Qu’en est-il de son département ? «Notre mission porte sur la multiplication des grands espaces de commerce qui permettent de contrôler la traçabilité du produit, de créer un lien entre le producteur et le consommateur.»



Algex, chargée de préparer une cartographie économique nationale



A propos de l’Aid El Adha, le ministre annonce une série de mesures qui seront prises avec les collectivités locales, promettant une amélioration du résultat. A propos des licences d’importation d’acier et bois ainsi que d’autres produits, M. Saci réaffirme que le travail est achevé et la liste sera communiquée incessamment, après accord du Premier ministre. Dans son allocution d’ouverture, le ministre s’est longuement attardé sur l’importance de la ressource humaine, ainsi que la protection du consommateur, rappelant les projets de lois, en cours d’élaboration, qui visent un meilleur encadrement de l’activité commerciale.

Au volet de la répression des fraudes, il promet une lutte sans merci contre les activités commerciales illégales, à même d’ancrer davantage de transparence. Durant le premier semestre 2017, 918 interventions ont été effectuées. Résultat : 7.000 propositions de fermeture. Ne voulant pas s’arrêter en si bon chemin, M. Saci préconise de maintenir cette dynamique coercitive, notamment pour les produits de large consommation. Quant au commerce extérieur, Algex est chargée de préparer une cartographie économique nationale, comportant toutes les informations et données des entreprises économiques.



403 marchés informels à éradiquer



De son côté, Abdelaziz Ait Abderrahmane, Directeur général de la régulation et l’organisation des activités au niveau du ministère, relève dans son exposé une «nette amélioration» en matière d’approvisionnement du marché, ainsi qu’une stabilité des prix, notamment durant le mois de ramadhan. En termes de chiffres, l’orateur souligne que 1,93 million de commerçants sont inscrits au Registre de commerce. Dans cette optique, il annonce qu’une «interconnexion entre le CNRC et la Casnos est envisagée». D’autre part, M. Ait Abderrahmane fait part de l’existence de 403 marchés informels (sur 1.453 recensés) qui restent encore à éradiquer. Sur les 50.677 intervenants informels qui activaient dans ces marchés, 21.239 ont été réinsérés dans le circuit commercial légal, soit 42%. Abondant en termes de chiffres, le même responsable a attiré l’attention de l’assistance quant au nombre élevé de cas d’intoxication alimentaire, étant de l’ordre de 3.578 dont deux décès.

Fouad Irnatene