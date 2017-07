Traore Boubacar Sidik, représentant résident de la Banque Africaine de Développement : « L’Algérie peut promouvoir l’intégration économique »

Le représentant résident de la Banque africaine de développement, qui a assisté à notre Forum en tant qu’observateur, a, dans une brève intervention, mis l’accent sur l’importance du projet de réalisation de la Transsaharienne pour la BAD, surtout qu’il est connu que c’est la route qui précède le développement.

Le représentant de la BAD a tenu à rappeler que l’Algérie a beaucoup investi (3 milliards de dollars), c’est pourquoi il estime qu’il est bénéfique pour tout le monde de commencer à penser aux moyens en mesure de permettre un retour à cet investissement. C’est le meilleur moyen, dit-il, pour dissiper les craintes économiques. L’intervenant a tenu à rappeler le programme mis en place par la BAD, axé sur 5 grandes priorités en direction du continent noir. C’est d’abord fournir l’énergie et l’électricité, assurer la nourriture, l’industrialisation, l’intégration (les échanges commerciaux entre les pays africains ne dépassent pas les 11 %), alors qu’en Europe, ils sont de l’ordre de 70%, et en Asie 50%. C’est dire l’importance de la route Transsaharienne dans l’intégration économique des pays africains. Des pays comme l’Algérie pourront atteindre cet objectif, et devenir des pays émergents à l’horizon 2030. Le représentant de la BAD a mis en exergue la capacité de l’Algérie de faire preuve d’une très grande résilience en matière de croissance économique, et ce en dépit du retournement des cours de pétrole. Pour lui, notre pays peut encore faire mieux, en prenant appui sur la route Transsaharienne, pour promouvoir l’intégration économique et les échanges commerciaux avec les pays au sud du Sahara.

N. C.