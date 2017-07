Sortie de la 1re promotion de l’ESHRA : Le tourisme, un moteur de croissance

L’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration de Aïn Benian (Alger), a organisé hier, la cérémonie de sortie de sa première promotion d’étudiants diplômés, en présence du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, et des membres du gouvernement ainsi que des parents des heureux lauréats. M. Tebboune, qui a effectué une visite de travail et d’inspection à Alger, en faisant une halte à cette prestigieuse école, a remis à cette occasion les diplômes aux majors de cette promotion baptisée du nom du défunt Abdelmadjid Allahoum, qui occupa plusieurs postes dont celui de ministre du Tourisme. La promotion sortante est composée de 32 étudiants qui ont bénéficié d’une formation de trois ans en gestion hôtelière et restauration. A cette occasion le nouveau ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Hacène Mermouri, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de pareille cérémonie organisée au profit de la 1re promotion des diplômés, en indiquant que celle-ci « est un signe de bon augure pour le tourisme qui constitue une valeur ajoutée pour l’économie nationale surtout que celui-ci est classé parmi les secteurs stratégiques du gouvernement ». Mettant à profit cette occasion, le nouveau ministre a souligné qu’il ne va lésiner sur aucun effort pour continuer à concrétiser le programme du Président de la République sur le terrain. De son côté, Mme Lydia Bebe Kum, administratrice du programme régional de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour l’Afrique a souligné que « la célébration aujourd’hui, de la sortie de la première promotion à ESHRA confirme encore une fois la grande importance qu’accorde l’Algérie au secteur du tourisme et la volonté d’en faire un moteur de croissance économique ».

Elle dira dans ce sens qu’« au sein de l’OMT nous sommes fiers de voir l’un des membres fondateurs de l’organisation mettre un fort accent sur la formation et la formation professionnelle qui constituent l’une des clés essentielles pour répondre aux exigences et à la demande de secteur du tourisme ».

Et de poursuivre : « L’Algérie regorge de potentialités touristiques uniques, et investir dans le capital humain est primordial sans quoi le secteur ne pourra progresser ».

L’hôte de l’Algérie n’a pas manqué de souligner que « la connaissance des meilleures pratiques à l’international est nécessaire à l’heure actuelle, dans une industrie mondiale du tourisme très compétitive ». « L’ESHRA, a-t-elle ajouté, est impliquée directement dans cette perspective de développement et, en travaillant en collaboration avec l’Ecole hôtelière de Lausanne (Suisse) offre une formation d’excellence et de qualité permettant aux diplômés de participer activement à cette dynamique touristique et de faire carrière dans un marché de travail qui exige des ressources humaines compétentes ».

Mettant à profit cette occasion, la même responsable a sollicité l’ESHRA pour s’affilier à l’OMT, comme cela a déjà été fait par l’Ecole de Lausanne. Elle a ajouté que cette affiliation sera une occasion pour que cet organisme puisse élargir son champ de collaboration avec des partenaires publics/privés du secteur du tourisme.

Par ailleurs, la responsable a annoncé la tenue de la douzième session de l’Assemblée Générale de l’OMT qui se tiendra le 11 de septembre en Chine. Pour sa part, le directeur général de l’école, M. Mustapha Haouchine, a souligné que « cette promotion dessine l’ambition de l’école de devenir un pôle d’excellence des formations initiales en Algérie et en Afrique, et un instrument au service de l’industrie du tourisme désormais reconnue comme stratégique et créatrice de richesses ». Il dira dans ce sens que « l’école propose une formation de longue durée d’une licence professionnelle en gestion hôtelière délivrée par le ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche scientifique ». Il y a lieu de noter à la fin, que tous les membres constituant la communauté de l’école se sont associés pour rendre un vibrant hommage à Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. « Cet hommage traduit son soutien indéfectible à la valorisation du système éducatif algérien dans son ensemble », a dans ce contexte, résumé le directeur de cette prestigieuse école.

Makhlouf Ait Ziane