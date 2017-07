Cuba- Etats Unis, Raul Castro : «recul» dans les relations

Le durcissement de Washington envers La Havane décidé par le président Donald Trump entraîne un «recul» dans les relations bilatérales, rétablies en 2015 après un demi-siècle, a déclaré le président cubain Raul Castro. «Les annonces faites par le président actuel (...) signifient un recul dans les relations bilatérales», a dit M. Castro lors de la clôture d'une session du Parlement cubain, diffusée en différé par la télévision officielle. A quelques jours du deuxième anniversaire de la réouverture de l'ambassade cubaine à Washington, le 20 juillet 2015, Raul Castro a attaqué devant le Parlement la politique initiée par Donald Trump, qui limite les voyages des citoyens américains sur l'île et interdit de négocier avec les entreprises dirigées par les militaires cubains, omniprésentes dans le secteur du tourisme. Le président américain a durci le ton face à Cuba à la mi-juin, en Floride, devant un auditoire d'exilés anti- castristes, portant ainsi un coup au rapprochement initié par son prédécesseur Barack Obama fin 2014, alors que les relations entre les deux pays étaient bloquées depuis la révolution castriste de 1959. Selon Raul Castro, ces nouvelles mesures correspondent à un durcissement de l'embargo en vigueur contre Cuba, en vigueur depuis 1962, et sont imprégnées d'»une rhétorique vieille et hostile propre à la Guerre Froide».