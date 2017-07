Fermeture par Israël de l'esplanade des Mosquées à El-Qods : Les Palestiniens «profondément préoccupés»

Le gouvernement d'union nationale palestinien s'est déclaré hier «profondément préoccupé» par la fermeture par l'occupant israélien de l'esplanade des Mosquées dans la ville d'El-Qods occupée pour la seconde journée consécutive. Cette décision des autorités israéliennes «pourrait menacer le statu quo concernant la mosquée Al-Aqsa et la ville d'El-Qods occupée», s'est inquiété le porte-parole du gouvernement, Youssef al-Mahmoud, dans un communiqué. La fermeture de cette esplanade, sur laquelle se trouvent notamment le Dôme du Rocher et la mosquée d'Al-Aqsa, constitue «une atteinte sévère aux lieux de culte et à l'inviolabilité d'un des lieux les plus sacrés pour les Arabes et les musulmans, en plus de représenter une violation flagrante de toutes les lois et conventions internationales», a-t-il ajouté. L'esplanade des Mosquées est restée fermée samedi pour la seconde journée consécutive après qu'Israël a décidé, d'y interdire les prières.