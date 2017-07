Piraterie maritime au Nigéria : Une tentative de détournement d'un navire commercial déjouée

Les forces navales du Nigeria ont réussi à déjouer une tentative de détournement d'un navire marchand, MV UAL HOUSTON, autour de Bonny Fairway Buoy dans l'Etat austral de Rivers, riche en pétrole, a indiqué vendredi un responsable de la marine. Le porte-parole de la marine nigériane le capitaine Suleman Dahun a déclaré vendredi à Abuja, la capitale du pays, que l'incident s'est produit jeudi. Il a précisé que six pirates présumés ont embarqué sur le navire mais n'ont pas pu accéder à la section résidentielle, au pont ou à la salle des moteurs du navire, qui était verrouillé par l'équipage. «En voyant le bateau de patrouille navale, les voleurs ont abandonné leur plan de piraterie et ont pris la fuite», a affirmé M. Dahun. Il a déclaré qu'une enquête préliminaire a montré qu'aucun membre de l'équipage n'a été enlevé et aucun objet n'a été volé lors de l'attaque.