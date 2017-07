Observation électorale en République du Congo : L'UA déploie une mission

L'Union africaine (UA) a déployé ses observateurs électoraux en République du Congo en prévision des élections législatives et locales prévues pour le 16 juillet 2017. La mission d'observation électorale de l'UA, qui restera au Congo du 10 au 22 juillet, surveille, évalue et rend compte de la conduite du processus électoral dans le pays, selon une communiqué de l'UA. Dirigé par Django Sissoko, un ancien Premier ministre du Mali, la mission comprend 40 observateurs, y compris les envoyés de l'UA, les membres du Parlement panafricain, les responsables de la commission électorale et les membres des organisations de la société civile africaine. La mission devrait mettre un accent sur la régularité, la transparence, l'équité et le bon déroulement du processus, tout en engageant une observation honnête, indépendante, professionnelle et impartiale de la conduite des élections, a souligné le communiqué. La mission rencontre les autorités politiques du pays, les dirigeants des forces de défense et de sécurité, les institutions électorales, les partis politiques, les médias, les dirigeants des organisations de la société civile et les représentants de la République du Congo. La mission de l'UA devrait présenter ses rapports préliminaires le 19 juillet à Brazzaville, selon le communiqué.