Situation alimentaire en Afrique de l’Est : Détérioration inquiétante

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a prévenu que le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire est en hausse en Afrique de l'Est, alors que les faibles pluies tombées à travers la région ont aggravé la situation alimentaire. Les zones les plus affectées, sur lesquelles sont tombées moins de la moitié des précipitations normales de saison, sont situées au centre et au sud de la Somalie, au sud-est de l'Ethiopie, au nord et à l'est de Kenya, au nord de la Tanzanie et au nord-est et au sud-est de l'Ouganda, a indiqué la FAO.

L'alerte, émise par le Système mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR), avertit que cette nouvelle saison de faibles pluies, la troisième consécutive, a sérieusement dégradé la résilience des familles et qu'il est nécessaire et urgent de soutenir leurs moyens d'existence. «Pour la troisième saison consécutive, les familles ont dû faire face à des pluies insuffisantes, elles manquent à présent de solutions pour s'en sortir. Elles ont besoin d'aide dès maintenant avant que la situation ne se détériore davantage», a déclaré le directeur de la Division des urgences de la FAO, Dominique Burgeon. Le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire dans les cinq pays mentionnés auparavant, estimé actuellement à près de 16 millions, a augmenté d'environ 30% depuis la fin de l'année 2016. La situation à travers la région devrait encore se détériorer dans les prochains mois avec le début de la saison sèche et un démarrage précoce de la saison creuse, a prévenu la FAO.