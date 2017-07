M. Raouya rencontre le vice-président de la BEI : Examen des possibilités de coopération

Le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, a reçu jeudi le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), chargé de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, M. Roman Escolano, avec lequel il s'est entretenu sur les opportunités de coopération entre l'Algérie et cette institution financière européenne, a indiqué hier un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, il a été procédé à un échange de points de vues sur les perspectives économiques de l’Algérie et les possibilités de coopération entre les deux parties. À ce propos, M. Raouya a réaffirmé la disponibilité de l’Algérie «à travailler de concert avec ses différents partenaires, pour l’amélioration du climat des investissements et le renforcement du développement économique du pays», note le communiqué. Il a également fait part des éléments du plan d’action du gouvernement en matière de réformes et de modernisation économiques. Pour sa part, M. Escolano a réaffirmé la disponibilité de son institution «à apporter l’appui nécessaire pour l’accompagnement à la diversification de l’économie algérienne», en mettant à sa disposition les instruments nécessaires et en apportant sa grande expérience en la matière.

Pour rappel, la BEI, dont les actionnaires sont les pays membres de l’UE, est une institution de financement à long terme de l’UE. Dans la région méditerranéenne, elle offre des instruments financiers et de conseil, en coopération, notamment avec la Commission européenne, avec des financements conjoints. Elle a déjà contribué dans le financement de projets en Algérie dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, du transport routier et de l’industrie.