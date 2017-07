Foncier : Une question de gouvernance

La vision économique 2030 ou la transition vers un nouveau modèle de croissance basé sur la diversification est tributaire du développement de branches porteuses pour prendre le relais des hydrocarbures et du BTP, principaux générateurs de valeur ajoutée.

Cette dynamique orientée vers l’encouragement de l’émergence de l’investissement privé, hors hydrocarbures, se fonde sur la territorialisation du développement industriel, ce qui suppose, impérativement, une réorganisation de la gestion des réserves foncières destinées à l’investissement industriel et son intégration, mais aussi une élaboration de plans de localisation des activités projetées dans ce domaine, dans le sillage du Schéma d’aménagement du territoire national (SNAT). La démarche qui ne peut sortir d’une action globale incluant l’ensemble des intervenants, et à tous les niveaux, notamment local, exige en priorité, une révision de la gouvernance du foncier industriel et, dans la logique des choses, des instruments de l’urbanisme. Un préalable qui sous-tend une réorganisation de tout le dispositif d’encadrement du patrimoine industriel, en ce qui concerne la répartition des missions des différents acteurs, une redéfinition des prérogatives de l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation du foncier (Aniref), et des structures qui lui sont affiliées, dans un souci de cohésion et de cohérence entre les politiques d’investissement. L’intérêt porté par le Premier ministre à ce dossier, lourd et épineux, renseigne sur la complexité de la situation et sur l’urgence de trouver les solutions qui s’imposent pour accélérer la mise en place des conditions de la croissance. Un aspect consacré dans la stratégie 2030, dont le document de synthèse spécifie que «la diversification passe nécessairement par la définition de plans de localisation des activités industrielles sur le territoire national dans le cadre du SNAT, en accord avec les besoins de l'économie locale, nationale et la politique industrielle du pays». Le document qui plaide pour des réformes structurelles globales au chapitre de l’encouragement de l’investissement, notamment pour l’accès aux terrains industriels, met l’accent sur la nécessité de la révision de la gouvernance du foncier industriel par une réallocation des missions entre le ministère de l’Industrie, et l’Aniref, la révision des missions de l’agence en matière de gestion du foncier industriel, le regroupement progressif de l’ensemble du foncier industriel sous l’égide de l’Aniref et l’incorporation, dans le portefeuille de cette dernière, des parcs technologiques et des pépinières d’universités. Il s’agira également de mettre en place un nouveau programme de zones pour soutenir le développement industriel de l’Algérie, conformément aux objectifs de diversification et d’import-substitution. Il y a lieu de rappeler que dans le cadre de l’encouragement de l’investissement privé, l’État a pris une mesure consacrée dans la LF-2017, qui consiste à donner la possibilité aux personnes morales de statut privé de créer, d’aménager et de gérer des zones d’activités, des zones industrielles ou des zones logistiques sur des terrains à vocation non agricole, constituant leur propriété, ou relevant du domaine privé de l’État. Il s’agit d’impliquer davantage le secteur privé dans la dynamique de développement du pays, l’État, principal investisseur avec 49% du total de l’accumulation brute de fonds fixes, n’étant plus en mesure de supporter, à lui seul, toute la charge socioéconomique. Aussi, le modèle économique actuel, essentiellement dépendant des hydrocarbures, soit 32% de la production brute de l’économie et 60% des revenus budgétaires de l’État, a révélé des fondements vulnérables et fragiles, et un mode de fonctionnement insoutenable, d’où l’option pour une approche rénovée du développement censée sortir progressivement le pays de cette spirale.

D. Akila