ESS : Aiboud arrive

Pur produit de la JSK, Samir Aiboud a décidé de ne pas poursuivre sa carrière chez les Canaris. Et sa future destination risque fortement de déplaire à ses dirigeants. En effet, le jeune attaquant a déjà tout conclu avec l’Entente de Sétif. Il ne reste que la signature du contrat qui devrait se faire en principe ce lundi. En effet, le gaucher a déjà rencontré Hassan Hammar à Alger ces dernière quarante-huit et lui a remis les papiers nécessaires à l’élaboration de son contrat. Le départ de Samir Aiboud risque fortement de faire des déçus à la JSK quand bien même ses rapports avec le staff technique ne sont pas au beau fixe. Le joueur a déjà manifesté publiquement son mécontentement des choix de Rahmouni au cours d’un match de championnat à Tizi-Ouzou et a été sanctionné pour ça. C’est à ce moment-là qu’il a décidé sans doute de s’en aller.

L’arrivée prochaine de Aiboud coïncide avec le départ de l’attaquant Bouchar et du défenseur Mellouli dont les contrats ont été résiliés à l’amiable vendredi dernier. En parallèle, l’Entente a réalisé un gros coup durant ce mercato en s’offrant les services de Sidhoum, très convoité durant cette intersaison. Hammar a fait signé aussi l’ancien arrière gauche du MCO, Nessakh. Autre probable recrue, Sofiane Bendebka, très désiré par Madoui mais qui reste pour le moment incertain au regard de la concurrence des autres ténors de la Ligue 1, notamment le MCA et la JSK avec qui il a aussi négocié. Par ailleurs, l’avenir de Kheireddine Madoui, annoncé un temps en sélection A’ mais aussi comme possible adjoint de Lucas Alcaraz, semble définitivement scellé. En effet, Hassan Hammar a révélé que son jeune technicien est « signataire d’un contrat de quatre ans ». Et comme le club n’a pas l’intention de se séparer de ses services, Madoui est bien parti pour rester.

Amar B.