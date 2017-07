CR Belouizdad : Le Chabab redescend de son nuage

Euphorique il y a seulement une semaine, au lendemain de son sacre en coupe d’Algérie, le CRB est contraint de descendre de son nuage pour faire face à certaines situations, pour le moins critiques. A commencer par le poste d’entraîneur. Coup de théâtre dans la maison belouizdadie, alors que les deux parties s’étaient mis d’accord, Abdelhak Benchikha, qui devait remplacer le Marocain Badou Zaki à la barre technique du CRB, fait faux bond aux dirigeants du Chabab. Le technicien en question, actuellement au Maroc, a finalement décidé de ne pas venir. Même si les raisons de ce divorce prématuré n’ont pas été évoquées, on parle surtout d’un désaccord à cause du recrutement, même l’aspect pécuniaire n’est pas non plus à écarter. La direction du club algérois, en contact avancés avec certains joueurs, s’est déjà attachée les services des deux joueurs de l’USM Bel-Abbès, à savoir Zenasni et Labani, ainsi que Selmi (CA Batna) et Bourraoui (Evian Thonon Gaillard FC-France). Benchikha aurait demandé à être consulter dans l’opération recrutement. Un retournement de situation qui met le président du club vainqueur de la coupe d’Algérie, en l’occurrence Bouhafs, dans l’embarras. D’autant plus que celui-ci connaît déjà quelques divergences avec certains dirigeants, au moment où les joueurs réclament leurs arriérés avant l’entame de la préparation d’intersaison. Pourtant, tout a été planifié. Le CRB devrait reprendre les entraînements avec Benchikha, la semaine prochaine à Alger, avant de s’envoler pour le Maroc pour le stage précompétitif. Avant l’option Benchikha, la venue de Charef a été aussi évoquée. A présent, les dirigeants du Chabab devront agir rapidement pour trouver un entraîneur, avant l’entame de la préparation d’intersaison et trouver des solutions pour garder l’ossature de l’équipe. Alors que Bouazza et Niati, libres de tout engagement, ont choisi de changer d’air, d’autres élément à l’image de Cherfaoui, Yahia Cherif ou encore Boukaroum pourraient bel et bien leur emboîter le pas.

Rédha M.