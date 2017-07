Basket-ball, Super-Division A (finale) : 4e titre consécutif pour le GS Pétroliers

Les basketteurs du GS Pétroliers ont été sacrés champions d'Algérie de basket-ball pour la quatrième année consécutive, en dominant largement leurs homologues du NA Hussein-Dey (94-61), mi-temps : 38-24, en finale retour des Play-Off de la Super-Division A disputée vendredi dernier à la salle de l'Office olympique de Blida.

Les Pétroliers qui s'étaient imposés lors de la première manche, disputée jeudi soir, sur le score de 75 à 71, décrochent ainsi le doublé coupe-championnat de la saison 2016-2017. Après un début de match marqué par beaucoup de maladresses et de la précipitation dans les deux camps, ce sont les joueurs du NAHD qui ont pris l'avantage après cinq minutes de jeu (10-04), avant d'enchaîner plusieurs pertes de balle permettant aux Pétroliers de revenir dans le match. C'est tout de même les Sang et Or qui basculent en tête à la fin du premier quart-temps (14-12). Dominateurs aux rebonds et retrouvant leur adresse aux tirs à trois points, les Pétroliers repassent devant dès le début du deuxième quart (29-17), notamment grâce à 12 points consécutifs de Mehdi Cheriet avec trois tirs derrière l'arc et un panier plus la faute de Mohamed Seddik, permettant à leur équipe de rejoindre le vestiaire avec une avance confortable de 14 points (38-24). Dans le troisième quart-temps, les joueurs du GS Pétroliers ont continué à creuser l'écart au tableau d'affichage, (48-25) après 3 minutes de jeu, en alternant entre le jeu intérieur et les tirs extérieurs et s'appuyant sur une adresse retrouvée, dont un festival à trois points signé Fayçal Belkhodja qui a écœuré la défense du NAHD, portant l'avance du GSP à 28 points (64-32). Voyant son équipe couler, l'entraîneur du NAHD, Djamel Rekik, a essayé d'introduire des joueurs du banc pour donner un nouveau souffle à son équipe, mais les joueurs du GS Pétroliers, avec beaucoup expérience, sont restés vigilants et ont réussi à gérer leur avance jusqu'au coup de sifflet final (94-61). Avec ce succès les Pétroliers décrochent le 19e titre de champions de leur histoire dont le 4e consécutif.

Résultats des matchs de la finale des Play-off



Jeudi (Aller)

NA Hussein-Dey - GS Pétroliers 71-75.

Vendredi (Retour):

GS Pétroliers - NA Hussein-Dey 94-61.



Palmarès

1963 : ASM Oran

1964 : ASM Oran

1965 : ASM Oran

1966 : USM Alger

1967 : USM Alger

1968 : RAMA (Mouradia)

1969 : USM Alger

1970 : Darak Watani

1971 : CSS Alger

1972 : Darak Watani

1973 : Darak Watani

1974 : Darak Watani

1975 : Darak Watani

1976 : CS DNC Alger

1977 : Darak Watani

1978 : Darak Watani

1979 : Darak Watani

1980 : Darak Watani

1981 : Darak Watani

1982 : Darak Watani

1983 : MC Alger

1984 : MC Oran

1985 : MC Alger

1986 : MC Alger

1987 : MC Alger

1988 : IRB/ECTA Alger

1989 : MC Alger

1990 : WA Boufarik

1991 : WA Boufarik

1992 : WA Boufarik

1993 : WA Boufarik

1994 : WA Boufarik

1995 : IRB ECTA

1996 : IRB ECTA

1997 : WA Boufarik

1998 : WA Boufarik

1999 : WA Boufarik

2000 : MC Alger

2001 : MC Alger

2002 : WA Boufarik

2003 : MC Alger

2004 : MC Alger

2005 : MC Alger

2006 : MC Alger

2007 : DRB Staouéli

2008 : MC Alger

2009 : ASPTT Alger

2010 : GS Pétroliers

2011 : GS Pétroliers

2012 : GS Pétroliers

2013 : CSM Constantine

2014 : GS Pétroliers

2015 : GS Pétroliers

2016 : GS Pétroliers

2017 : GS Pétroliers.