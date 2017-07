Regard : au service de la santé ?

La phytothérapie revient après une petite éclipse fortement ressentie par les amateurs du retour aux sources pour se soigner, parfois même de pathologies chroniques et assez sérieuses. Les partisans de la médecine douce, des recettes de grands-mères et des conseils précieux des fins connaisseurs du monde des plantes et de leurs vertus, retrouvent leur optimisme béat de faire taire, à leur manière, une toux persistante, un diabète ou encore un côlon paresseux difficile à supporter ou d’ignorer. En effet, les magasins d’herboristes fermés pendant plusieurs mois pour des raisons liées à la régularisation de leurs registres du commerce, de la nature des produits mis en vente, bref de la profession, rouvrent leurs portes pour accueillir leurs clients, de plus en plus nombreux et qui avaient, sans cesse, défendu bec et ongles, le traitement par les plantes pour éviter les effets indésirables ou encore remédier à la cherté et l’indisponibilité de certains médicaments. Aujourd’hui, une nouvelle réglementation régie cette profession, pratiquée, jusque-là, très souvent, par des charlatans de tous bords, attirés par le seul souci du gain facile et qui se reconvertissent, de surcroît, en médecins homologués lesquels n’hésitent point à établir des diagnostics et même « prescrire » des traitements. Il faut dire que l’absence d’un cadre juridique a ouvert la voie à la pratique de cette activité de manière anarchique et inquiétante. Il était plus que temps, à vrai dire, de mettre des garde-fous pour mieux permettre à la nature d’être au service de la santé et éviter une mauvaise utilisation de ces même plantes qui peuvent s’avérer dangereuses, voire mortelles si on est amateur. Il faut savoir que la médecine par les plantes même si elle n’est pas reconnue, comme spécialité, enregistre, de plus en plus d’adeptes, de par le monde, à la seule différence que celle-ci est pratiquée, par des médecins généralistes comme c’est le cas en France, mais ce n’est point le cas, chez-nous, malheureusement, d’où l’importance de réhabiliter la médecine alternative.

Après tout, la botanique n’a-t-elle pas toujours été au service de la science et de la médecine ?

Samia D.