Trafic du Corail à Annaba : Un important équipement saisi

Des équipements et appareils très sophistiqués utilisés dans le trafic du corail, ont été saisis mardi dernier, au niveau des communes d’El Bouni et d’El Hadjar, par des unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Annaba, indique un communiqué de ce corps constitué. Il s’agit de 2 embarcations de fortune, un moteur d’embarcation, 42 bouteilles d’oxygène, 17 combinaisons de plongée et accessoires, 21 filets de pêche, 3 jerricans d’essence ainsi que des équipements d’exploration du corail (GPS, etc.). Cette saisie a été découverte au niveau d’Oued Seybouse à l’issue d’une opération de recherche et d’investigation surprise effectuée par les éléments de la gendarmerie nationale d’Annaba. Il faut rappeler que deux mis en cause, originaires d’Annaba, ont été arrêtés en juin dernier. Cette opération s’est soldée par la saisie de 20 bouteilles d’oxygène, 3 moteurs d’embarcation, 7 filets de pêche, 7 combinaisons de plongée, 5 grammes de corail en plus d’autres équipements utilisés frauduleusement dans cette activité. Il est par ailleurs important de signaler que la totalité d’équipements et accessoires de plongée saisies par les unités du groupement territorial de la gendarmerie de Annaba pendant une période de 11 mois a atteint des chiffres effrayants. Outre la récupération de 338 bouteilles oxygène, 18 embarcations artisanales, 12 moteurs d’embarcation, 102 combinaisons de plongée et accessoires, 78 filets de pêche ainsi que d’autres équipements d’exploration du corail.

B. Guetmi