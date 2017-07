Centre de lutte contre le cancer de Sétif : l’empreinte du président bouteflika

C’est en effet par un chiffre record de 55 malades atteints de différentes pathologies cancéreuses opérés qu’ont été couronnées les journées chirurgicales organisées au niveau du Centre de lutte contre le cancer de Sétif.

Compétence, dévouement et rigueur auront marqué ainsi l’espace de 5 journées l’œuvre qui a été menée inlassablement par tous ces médicaux, paramédicaux et toutes les autres catégories d’agents qui ont adhéré pleinement à une telle opération et fait que cette première soit couronnée du succès escompté et surtout donne beaucoup d’espoir à tous ces malades qui séjournent au niveau du centre anticancer ou y sont suivi depuis longtemps.

Un première du genre qui s’intègre de plain-pied dans la réalisation du plan anticancer 2015-2019 initié par le Président de la République et vient à temps pour démontrer, si besoin est, que la prise en charge de nos malades pour des pathologies aussi lourdes soient-elles ne met aucun doute sur la compétence de nos médecins spécialistes et tous les paramédicaux animés aussi d’un haut degré de conscience pour venir à bout de bien des pathologies cancéreuses. Ils sont capables de relever le défi sur des terrains difficiles, pour peu qu’ils soient placés dans de bonnes conditions.

Dans ce contexte, l’exemple du centre anticancer de Sétif est plus que révélateur, animé de surcroît par le dévouement et la compétence d’une équipe, toutes catégories confondues, qui vient de démontrer qu’en l’espace de quelques jours, il était possible d’y apporter une valeur ajoutée, y croire davantage encore et surtout mettre fin à bien des idées reçues. Le professeur Tarek Saib souligne à cet effet : « Cette manifestation qui a été impulsée par l’équipe médicale et paramédicale du service que je dirige a été très bien accueillie par la population et la direction de la santé et de la population. Nous avons été renforcé en personnels notamment paramédicaux et d’autres agents qui ont fait que cette opération qui a débuté le 9 juillet pour s’achever le 13 de ce même mois, soit donc 5 journées ouvrables, puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Nous nous sommes fixés au tout début, d’opérer 40 à 45 malades atteints de cancers digestifs, du pancréas, du foie et de la pathologie endocrinienne.

Je pense que l’objectif de 50 opérations que nous nous sommes fixé a été atteint et même dépassé grâce au dévouement de toute l’équipe et je pense que c’est là une des meilleures façons d’intégrer le plan cancer 2015-2019 initié par le Président de la République en tablant notamment sur l’abnégation, la rigueur et cette formidable coordination qui a prévalu à tous les niveaux dans la réalisation de ces journées qui doivent être organisée 3 à 4 fois. C’est la meilleure façon, je pense, de lutter contre ce fléau ». Ainsi, le service carcinologique du centre de lutte contre le cancer de Sétif qui a été inauguré le 4 février dernier gagne chaque jour plus de terrain et accueille actuellement 300 malades « sachant que nous n’avons ouvert que 2 salles opératoires vu le manque de personnel paramédical, de réanimateurs, d’agents mais les choses s’améliorent au fur et à mesure avec l’intervention de la direction de la santé et de la population et celle du centre de lutte contre le cancer de Sétif, estime par ailleurs le Pr Tarek Saib.

F. Zoghbi