Dans la LUCARNE : pas de cadeaux

Il est vrai que tout le monde ne pense qu’à la prochaine saison et la façon avec laquelle on va l’entamer. On sait que rien ne sera facile, surtout que désormais plusieurs clubs sont concernés par la relégation. Cela n’est plus l’apanage des nouveaux promus. Lors du précédent exercice, on avait vu comment de «grosses cylindrées» ont frôlé le purgatoire. Pour éviter cela, il faut, le moins que l’on puisse dire, se renforcer en conséquence. Nombreux sont les clubs qui ont déjà entamé cette opération avec même beaucoup de doigté. On pense déjà à l’USMA et bien d’autres clubs. Cette question, faut-il le rappeler, dépend essentiellement du compte en banque du club, mais aussi des moyens de dissuasion des dirigeants. Faute de moyens financiers, il faut être plus malicieux en cherchant «l’oiseau rare», non pas dans le même palier, mais dans celui du championnat amateur. Là, vous pourrez faire vos «emplettes» sans que personne, ou très peu, ne puisse vous concurrencer dans votre quête de renfort. Il y a déjà quelques saisons, l’USMH de Boualem Charef faisait venir des joueurs de clubs de divisions inférieures. Il les valorise en les faisant jouer presque régulièrement. Puis, ils seront placés ailleurs moyennant une très forte plus value. Les clubs qui n’ont pas de moyens financiers assez importants n’ont pas manqué d’adopter cette politique assez séduisante au demeurant. C’est ainsi que le DRBT, qui va entamer sa troisième saison parmi l’élite, est très intéressé. Ce club, lors de la saison qui vient de s’écouler, a réussi à se maintenir d’une façon assez miraculeuse. Et tout s’est décidé dans les ultimes journées du championnat national. Il faut dire qu’avant le début de la «défunte» saison, il était obligé de se délester des joueurs qui lui coûtaient les «yeux de la tête» comme l’on dit, à l’instar de Sayoud cédé à l’USMA. Cette fois-ci, le président de ce club, Graïche, a compris les tenants et aboutissants de notre championnat national d’élite. Il avait aussi laissé son buteur Chibane partir au profit de l’ESS ainsi que d’autres joueurs. Il ne «pleurniche» pas pour autant sur son sort. Car, il n’a pas tardé de leur trouver des remplaçants qui peuvent certainement faire l’affaire. Il a recruté jusque-là dix joueurs dont la plupart sont issus des divisions inférieures. Ils sont peut-être moins bons techniquement, mais ils ont été bien acceptés par le coach du club, Meziane Ighil, qui possède, on ne le dira jamais assez, une grande expérience dans le métier d’entraîneur. Cette opération ne va pas lui coûter énormément d’argent. Même sur le plan des salaires, il n’a pas ramené des éléments qui vont lui «obérer» ses caisses. Cela ne peut être qu’une très bonne chose pour ce club. D’autres parmi nos clubs d’élite peuvent lui emboiter le pas et éviter de se «chamailler» avec les autres prétendants pour chaque joueur qu’ils convoitent. C’est malheureux de voir le même joueur convoité par plusieurs équipes à la fois parmi les prétendants. Et cela ne fait que «monter» les enchères. Résultat des courses, nombreux sont les clubs qui ramènent des joueurs avec des salaires mirobolants qu’ils ne payeront pas durant plusieurs mois de la saison. D’où le fait que la CRL est en train d’être submergée par les affaires de non-paiement des salaires des joueurs par leurs employeurs. Et cela est triste et ne nous permet pas de parler de football professionnel avec de telles carences criardes.

Hamid Gharbi