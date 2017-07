en prévision de la coupe Arabe : Le Nasria poursuit sa préparation

«Il ne faut pas s'attendre à un miracle. Nous avons accusé beaucoup de retard dans la préparation par rapport à nos adversaires en coupe arabe. Sur le plan physique, l'équipe n'est pas encore au point», a tenu à déclarer le nouveau coach du Nasria, Nabil Neghiz, à l'issue du second match amical face à la sélection olympique de la Palestine, mercredi soir, au centre technique de Sidi Moussa. Une rencontre remportée par le score étriqué de un but à zéro. Le nouveau patron de la barre technique du Milaha affirme, néanmoins, que son équipe se déplacera au Caire en conquérant et jouera crânement ses chances dans cette compétition. «En plus du retard dans la préparation, qui risque de nous pénaliser, il y a aussi le fait que l'effectif a été remanié à hauteur de 50%, pratiquement. Sur le plan cohésion et pour parfaire les automatismes, deux rencontres amicales ne suffisent pas. Pour ce genre de tournois, il faut une préparation de six semaines environ. Le NAHD à repris le chemin des entrainements le 30 juin seulement. Les joueurs n'ont pas eu beaucoup de repos pour récupérer des efforts de la saison écoulée. On va devoir compter sur les qualités techniques de nos joueurs pour faire la différence et compenser le déficit physique. Cela dit, je suis satisfait du recrutement effectué. La direction s'est attachée les service de onze joueurs de qualité. Nous devons encore renforcer l'équipe avec l'arrivée de trois autres éléments, qui, faut-il le souligner, ne viendront pas avec nous en Egypte. Ils resteront à Alger où ils auront un programme d'entraînement adapté pour les mettre au niveau de leurs coéquipiers. Je suis, par ailleurs, satisfait de l'engagement des joueurs, malgré la chaleur et surtout de la motivation qu'ils affichent pour faire un bon tournoi et une bonne saison, par la suite», a-t-il ajouté. Pour rappel, le Nasria prendra part à la coupe arabe des clubs, prévu du 21 juillet au 07 août en Egypte. Les camarades de Gasmi, qui a rassuré tout le monde en rempilant, évolueront dans le groupe «A», en compagnie du Ahly du Caire, d'El Faycali de Jordani et d'El Wihada Emirati. Les protégés de Neghiz entameront aujourd'hui leur second et dernier stage de préparation avant de rejoindre l'Egypte. Ce regroupement qui devait avoir lieu au CNT de Sidi Moussa à été délocalisé. L'équipe séjournera à l'Hôtel El Biar et s'entrainera désormais au Sato du complexe Mohamed-Boudiaf d'Alger. Durant ce micro cycle de préparation, l'entraîneur en chef du NAHD, qui a arrêté sa liste pour la coupe arabe, tentera surtout de parfaire l'aspect technico-tactique. Après avoir effectué une revue d'effectif durant la double confrontation face à la Palestine U23, le staff technique a une idée plus ou moins précise sur son Onze type.

Rédha M.